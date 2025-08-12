Quảng Ninh lắp đặt ngay ra-đa thời tiết cảnh báo dông, lốc trên các vịnh

Tỉnh Quảng Ninh sẽ lắp đặt ngay các ra-đa thời tiết và sớm phát hành bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc trên các vịnh.

Để hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh cảnh báo sớm thời tiết cực đoan trên địa bàn, mới đây, Cục Khí tượng Thuỷ văn đề xuất sẽ tăng cường ngay 1 đến 2 trạm đo gió, mưa tại khu vực Vịnh Hạ Long hoặc điều chuyển trạm ra-đa X-band di động thuộc phạm quản lý của Cục về Quảng Ninh nhằm tăng cường giám sát, theo dõi, cảnh báo dông, lốc, mưa lớn và sét. Đồng thời, triển khai ngay bản tin dự báo chuyên đề về dông, lốc trên địa bàn Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

Tàu Vịnh Xanh 58 bị hư hỏng nặng sau vụ lật chết người trên vịnh Hạ Long.

Về lâu dài, Cục Khí tượng Thuỷ văn đề xuất cần tiến hành khảo sát lắp đặt mới và nâng cấp các điểm quan trắc, hệ thống định vị dông, lốc, sét, trên toàn tỉnh hoặc khu vực trọng tâm thuộc các vịnh.

Trước mắt, cần lắp đặt: 1 radar thời tiết; 3 trạm khí tượng tự động (AWS) tại Bãi Cháy, Cửa Ông, Tuần Châu; lắp đặt các bộ cảm biến thời tiết trên tàu du lịch để đo gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực. Cục cũng sẽ hỗ trợ tỉnh vận hành hệ thống quan trắc này sau khi lắp đặt.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết, đặc biệt là trên biển. Tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Khí tượng Thuỷ văn triển khai ngay công tác giám sát vị trí và sẽ lắp đặt ngay trong tuần này các ra-đa thời tiết và sớm phát hành bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc trên các vịnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng xây dựng bản đồ dự báo thời tiết khu vực các Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long để công tác dự báo được chi tiết, hiệu quả hơn. Đối với bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc, tỉnh Quảng Ninh và Cục Khí tượng Thuỷ văn sẽ tiến hành xây dựng kênh và quy trình nhận, phát hành các bản tin, đảm bảo thông tin thông suốt, nhanh nhất đến với người nhận.