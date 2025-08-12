Hà Nội

Xã hội

Quảng Ninh lắp đặt ngay ra-đa thời tiết cảnh báo dông, lốc trên các vịnh

Tỉnh Quảng Ninh sẽ lắp đặt ngay các ra-đa thời tiết và sớm phát hành bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc trên các vịnh.

Thiên Tuấn

Để hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh cảnh báo sớm thời tiết cực đoan trên địa bàn, mới đây, Cục Khí tượng Thuỷ văn đề xuất sẽ tăng cường ngay 1 đến 2 trạm đo gió, mưa tại khu vực Vịnh Hạ Long hoặc điều chuyển trạm ra-đa X-band di động thuộc phạm quản lý của Cục về Quảng Ninh nhằm tăng cường giám sát, theo dõi, cảnh báo dông, lốc, mưa lớn và sét. Đồng thời, triển khai ngay bản tin dự báo chuyên đề về dông, lốc trên địa bàn Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

anh-chup-man-hinh-2025-08-12-luc-093506.png
Tàu Vịnh Xanh 58 bị hư hỏng nặng sau vụ lật chết người trên vịnh Hạ Long.

Về lâu dài, Cục Khí tượng Thuỷ văn đề xuất cần tiến hành khảo sát lắp đặt mới và nâng cấp các điểm quan trắc, hệ thống định vị dông, lốc, sét, trên toàn tỉnh hoặc khu vực trọng tâm thuộc các vịnh.

Trước mắt, cần lắp đặt: 1 radar thời tiết; 3 trạm khí tượng tự động (AWS) tại Bãi Cháy, Cửa Ông, Tuần Châu; lắp đặt các bộ cảm biến thời tiết trên tàu du lịch để đo gió, áp suất, nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực. Cục cũng sẽ hỗ trợ tỉnh vận hành hệ thống quan trắc này sau khi lắp đặt.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng công tác dự báo thời tiết, đặc biệt là trên biển. Tỉnh Quảng Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Khí tượng Thuỷ văn triển khai ngay công tác giám sát vị trí và sẽ lắp đặt ngay trong tuần này các ra-đa thời tiết và sớm phát hành bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc trên các vịnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng xây dựng bản đồ dự báo thời tiết khu vực các Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long để công tác dự báo được chi tiết, hiệu quả hơn. Đối với bản tin dự báo chuyên đề dông, lốc, tỉnh Quảng Ninh và Cục Khí tượng Thuỷ văn sẽ tiến hành xây dựng kênh và quy trình nhận, phát hành các bản tin, đảm bảo thông tin thông suốt, nhanh nhất đến với người nhận.

Xã hội

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường bộ ven biển

Việc triển khai đầu tư để hoàn chỉnh toàn tuyến đường ven biển còn chưa đồng bộ, chưa liền mạch nên hiệu quả tổng thể còn hạn chế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 131/CĐ-TTg ngày 11/8/2025 gửi Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ ven biển.

Theo quy hoạch, hệ thống đường bộ ven biển nước ta có tổng chiều dài khoảng 2.838km, được hình thành trên cơ sở kết hợp giữa các tuyến quốc lộ và các tuyến đường địa phương. Đến nay, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 1.397km; đang thi công xây dựng trên 633km; chưa đầu tư hoặc đang được chuẩn bị đầu tư trên 808km.

Xã hội

Trách nhiệm Công ty Than Thống Nhất trong vụ TNLĐ 1 công nhân tử vong?

Vụ tai nạn tại Công ty Than Thống Nhất khiến 1 công nhân tử vong đặt câu hỏi về trách nhiệm pháp lý và an toàn lao động của doanh nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, trong ca làm việc thứ hai ngày 4/8, Phó quản đốc Bùi Văn Thịnh đã phân công nhóm bốn công nhân gồm: Nguyễn Văn Đệ, Lương Văn Nghiễn, Đồng Văn Phương và Nông Văn Sỵ thực hiện nhiệm vụ đào lò tại DVTG LC II-3C-1 số 2. Trong quá trình thi công thực hiện đào lò thì xảy ra tai nạn khiến anh Nông Văn Sỵ (SN 1986) tử vong. Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra tai nạn lao động tại đơn vị này. Trước đó, vào khoảng 00h20 ngày 3/4/2024, tại Gương lò XV5-140 số 2, phân xưởng Đào lò 2, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 thợ lò của Công ty Than Thống Nhất - TKV thiệt mạng.

92f034b7-4dc1-4e13-b419-9e406380a7a3-1754472949021624885783.jpg
Công ty Than Thống Nhất - TKV (phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).
Xã hội

Phó giám đốc ở Quảng Ninh gây tai nạn, dính nồng độ cồn

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Tối 6/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn điều khiển xe ô tô bất ngờ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, người này bất hợp tác với lực lượng chức năng khiến dư luận bức xúc.

anh-chup-man-hinh-2025-08-07-luc-145102.png
