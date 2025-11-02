Ca sĩ Siu Black ra sao sau ít ngày nhập viện?

Diện mạo rạng rỡ của ca sĩ Siu Black thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Ít ngày trước, cô nhập viện.

Mới đây, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ trên Người Lao Động, ca sĩ Siu Black được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Khi xuất viện, Siu Black trông tươi tắn. Cô phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi nhờ sự điều trị tích cực, tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ.

"Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tim, bệnh thận và đái tháo đường. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, các chỉ số sinh học như công thức máu và đường huyết được kiểm soát ổn định.

Kết quả siêu âm tim cho thấy tim đã cải thiện, chị đã có thể ăn uống, nói chuyện bình thường", bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ trên Tiền Phong.

Siu Black xuất viện. Ảnh: Tiền Phong.

Ít ngày trước, phía đại diện Siu Black chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam, thông tin nữ ca sĩ nguy kịch là hoàn toàn không chính xác. Ngoài ra, thông qua trang cá nhân của Siu Black, ông Hùng - chồng nữ ca sĩ cho biết, tình trạng của Siu Black vẫn ổn.

Chồng của Siu Black còn chia sẻ trên Vietnamnet, vì loạt tin giả, nữ ca sĩ bị huỷ mất 4 show diễn. Cụ thể, Siu Black có tổng cộng 6 show diễn dự kiến từ nay đến Tết, trong đó 4 show trong nước đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của thông tin thất thiệt.

Về vấn đề tài chính trong quá trình điều trị, chồng của Siu Black khẳng định gia đình không gặp khó khăn. Ông Hùng nhấn mạnh gia đình không hề có yêu cầu gì về việc quyên góp hay ủng hộ.