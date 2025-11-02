Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Ca sĩ Siu Black ra sao sau ít ngày nhập viện?

Diện mạo rạng rỡ của ca sĩ Siu Black thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Ít ngày trước, cô nhập viện.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ trên Người Lao Động, ca sĩ Siu Black được xuất viện sau 5 ngày điều trị. Khi xuất viện, Siu Black trông tươi tắn. Cô phục hồi nhanh chóng hơn mong đợi nhờ sự điều trị tích cực, tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ.

"Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, suy tim, bệnh thận và đái tháo đường. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn, các chỉ số sinh học như công thức máu và đường huyết được kiểm soát ổn định.

Kết quả siêu âm tim cho thấy tim đã cải thiện, chị đã có thể ăn uống, nói chuyện bình thường", bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chia sẻ trên Tiền Phong.

siublack.jpg
Siu Black xuất viện. Ảnh: Tiền Phong.

Ít ngày trước, phía đại diện Siu Black chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam, thông tin nữ ca sĩ nguy kịch là hoàn toàn không chính xác. Ngoài ra, thông qua trang cá nhân của Siu Black, ông Hùng - chồng nữ ca sĩ cho biết, tình trạng của Siu Black vẫn ổn.

Chồng của Siu Black còn chia sẻ trên Vietnamnet, vì loạt tin giả, nữ ca sĩ bị huỷ mất 4 show diễn. Cụ thể, Siu Black có tổng cộng 6 show diễn dự kiến từ nay đến Tết, trong đó 4 show trong nước đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của thông tin thất thiệt.

Về vấn đề tài chính trong quá trình điều trị, chồng của Siu Black khẳng định gia đình không gặp khó khăn. Ông Hùng nhấn mạnh gia đình không hề có yêu cầu gì về việc quyên góp hay ủng hộ.

#Siu Black #ca sĩ Siu Black #Siu Black xuất viện #Siu Black nhập viện

Bài liên quan

Giải trí

[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp ca hát, diễn xuất của Siu Black

siu-black.jpg
Xem chi tiết

Giải trí

Tình trạng sức khỏe của Siu Black hiện tại ra sao?

Phía đại diện Siu Black cho biết, thông tin nữ ca sĩ nguy kịch là hoàn toàn không chính xác. Phía bệnh viện cũng lên tiếng về sức khỏe của Siu Black.

Mới đây, phía đại diện Siu Black chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ: “Chị Siu chỉ bị sốt cảm, hiện sức khỏe ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Thông tin nói chị nguy kịch là hoàn toàn không chính xác. Hiện chị đang được truyền nước và nghỉ ngơi, bác sĩ khuyên nên ở lại viện vài ngày để hồi phục hoàn toàn”.

Xem chi tiết

Giải trí

Cuộc sống sau ánh hào quang của Siu Black

Ngoài đi hát, ca sĩ Siu Black còn chăn nuôi, trồng trọt. Những năm qua, cô có cuộc sống bình yên bên chồng con.

b1.jpg
Ca sĩ Siu Black nhập viện điều trị bệnh trong những ngày qua. Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Gia Lai (tỉnh Gia Lai) chia sẻ trên Vietnamnet, sáng ngày 28/10, tình trạng sức khỏe của ca sĩ Siu Black đã ổn định hơn. Ảnh: FB Siu Black.
b2.png
Trước khi nhập viện, trong những năm qua, Siu Black vừa đi hát vừa trồng trọt, chăn nuôi. Khi sức khỏe hạn chế, cô làm một số công việc nhẹ nhàng. Ảnh: FB Siu Black.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới