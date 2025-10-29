[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp ca hát, diễn xuất của Siu Black

Xôi bjoóc phón vàng óng, dẻo thơm và ngọt dịu là đặc sản Tây Bắc. Thưởng thức món xôi này, du khách cảm nhận hương núi rừng và văn hóa vùng cao.
Mới đây, bé Lisa – con gái út của Khánh Thi – Phan Hiển khiến dân mạng tan chảy khi hóa trang thành quả bí ngô nhỏ trong mùa Halloween.
Con gái út Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển hóa trang thành quả bí ngô dịp Halloween. "Gái hai con" Sam rạng rỡ đón tuổi mới.
Chỉ với chiếc váy đen hở trọn tấm lưng, Hoa hậu Bảo Ngọc nhanh chóng chiếm trọn spotlight tại tiệc cưới Quỳnh Châu.
Một số gương mặt hoạt động trong showbiz vướng scandal trò đỏ đen. Mới nhất, ca sĩ Vũ Hà và Nguyễn Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc.
Check in Yên Tử trong set trang phục hồng cánh sen nổi bật, Đinh Ngọc Diệp khiến công chúng ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung.
Ca sĩ Vũ Hà tên thật Vũ Ngọc Hà, lớn lên trong cảnh nghèo khó trước khi nổi tiếng vào thập niên 1990.
Hoa hậu H’hen Niê dành lời ngọt ngào cho nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhân dịp sinh nhật. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu có một cô con gái chung.
Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman (Hà Nội) đánh bạc với số tiền hơn 2.618 USD.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh đoạt thành tích ấn tượng khi đại diện Việt Nam ở Miss Intercontinental.
Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm. Jennifer Phạm đưa con trai đi thăm một loạt trường.
Hoàng Thùy - Lê Thúy ôm chầm lấy nhau khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu. Trước đó, mối quan hệ của hai nữ người mẫu rạn nứt trong thời gian dài.
Nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh cận thả dáng táo bạo trên trang cá nhân.
Cặp đôi diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn đăng ký kết hôn năm 2024, tổ chức hôn lễ năm 2025. Sau khi về chung một nhà, cả hai vẫn phải chinh phục nhau.
Sau khi sang Trung Quốc “đại tu” nhan sắc, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi gây chú ý khi khoe dáng nóng bỏng trong bộ bikini xanh nổi bật.
Bảo Thy sớm nổi tiếng trong vai trò ca sĩ, diễn viên. Hiện tại, cô có cuộc sống vô cùng sang chảnh.
Ekaterina Romanova sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, sắc sảo. Mỹ nhân Nga sẽ tham gia cuộc thi Miss International 2025.
NSND Trung Anh được đào tạo diễn xuất, tham gia nhiều bộ phim truyền hình và đoạt không ít giải thưởng.
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định sẽ xem xét, xử lý nghiêm các nội dung phản cảm.
Dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây chú ý khi trình diễn bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, tại Eo Gió, Gia Lai.
Olly Dowden tâm sự với siêu mẫu Hà Anh, trong mắt anh, cô luôn hoàn hảo nên không muốn cô thay đổi bất kì điều gì.