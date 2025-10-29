Hà Nội

Cuộc sống sau ánh hào quang của Siu Black

Giải trí

Cuộc sống sau ánh hào quang của Siu Black

Ngoài đi hát, ca sĩ Siu Black còn chăn nuôi, trồng trọt. Những năm qua, cô có cuộc sống bình yên bên chồng con.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ca sĩ Siu Black nhập viện điều trị bệnh trong những ngày qua. Bác sĩ Bùi Trường Giang - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Gia Lai (tỉnh Gia Lai) chia sẻ trên Vietnamnet, sáng ngày 28/10, tình trạng sức khỏe của ca sĩ Siu Black đã ổn định hơn. Ảnh: FB Siu Black.
Trước khi nhập viện, trong những năm qua, Siu Black vừa đi hát vừa trồng trọt, chăn nuôi. Khi sức khỏe hạn chế, cô làm một số công việc nhẹ nhàng. Ảnh: FB Siu Black.
Nữ ca sĩ tích cực làm từ thiện. Trong thời gian dịch COVID-19, Siu Black chuẩn bị đồ để phục vụ công tác thiện nguyện. Ảnh: Dân Việt.
Siu Black tự lái xe máy vận chuyển đồ để phục vụ công tác từ thiện. Ảnh: Dân Việt.
Nữ ca sĩ ra về bằng xe ôm công nghệ sau khi kết thúc một buổi biểu diễn. Ảnh: Người Lao Động.
Siu Black và chồng cũ "đường ai nấy đi" năm 2009. 10 năm sau đó, cả hai tái hợp. Ảnh: FB Siu Black.
Siu Black chia sẻ trên Người Lao Động, chồng tháo vát, chăm chỉ, đảm đương hầu hết công việc như chăm đàn heo, nuôi vịt, trồng rau, đưa đón cháu đi học... Ảnh: Người Lao Động.
Siu Black thân thiết trở lại với Phương Thanh vào năm 2022 sau gần 10 năm ít liên lạc, trò chuyện. Ảnh: FB Siu Black.
Siu Black và Phương Thanh dạo phố khi hội ngộ. Ảnh: FB Siu Black.
Siu Black từng chia sẻ trên trang cá nhân, cô chưa bao giờ nghĩ mình là người nổi tiếng. "Bẩm sinh Siu có giọng hát được mọi người yêu mến và luôn dành cho Siu những điều tuyệt vời nhất", cô tâm sự. Ảnh: FB Siu Black.
