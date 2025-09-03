Cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tháng 8

Trong tháng 8, cả nước đã ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 6 ca tử vong.

Trong tháng 8/2025, cả nước ghi nhận 21.640 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 trường hợp tử vong. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 65.101 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 11 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (53.913/6) số mắc cao hơn 20,8%, tử vong cao hơn 5 ca.

Bên cạnh sốt xuất huyết, các loại bệnh truyền nhiễm khác cũng ghi nhận nhiều người mắc trong tháng qua, cụ thể như sau:

Tay chân miệng cả nước ghi nhận 5.696 trường hợp mắc. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 39.555 trường hợp mắc, tuy nhiên không có ca tử vong.

Sốt phát ban nghi sởi cả nước ghi nhận 1.584 trường hợp nghi sởi. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 111.696 trường hợp mắc, 11 ca tử vong có dương tính với sởi.

Liên cầu lợn cả nước ghi nhận 10 trường hợp. Từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận 84 trường hợp, 1 ca tử vong. Thời gian vừa qua đã có một số tỉnh, thành phố ghi nhận rải rác ca bệnh như Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Hưng Yên, Thanh Hóa.

Sốt rét cả nước ghi nhận 16 trường hợp mắc. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay cả nước ghi nhận 39 trường hợp mắc, không có ca tử vong.

Viêm não virus cả nước ghi nhận 19 trường hợp mắc, không có ca tử vong. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 185 trường hợp mắc, 1 ca tử vong.

Viêm màng não do não mô cầu cả nước ghi nhận 46 trường hợp mắc. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước ghi nhận 79 trường hợp mắc, không có ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2024 (12/0), số mắc tăng 67 trường hợp.

Bệnh dại cả nước ghi nhận 5 ca tử vong. Tích lũy từ 14/12/2024 đến nay, cả nước đã có 52 ca tử vong.

Cán bộ y tế đang tuyên truyền hướng dẫn người dân diệt bọ gậy/loăng quăng ngay để không cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết vào đẻ trứng. Ảnh CAND

Để chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài, hồi giữa tháng 8/2025, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 116/CĐ-TTg ngày 20/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn theo các văn bản Bộ Y tế đã hướng dẫn: Công văn số 2234/BYT-PB ngày 15/4/2025 và Kế hoạch số 833/KH-BYT ngày 20/6/2025.

Tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn nhằm kịp thời đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch và xử lý triệt để các ổ dịch, không để dịch bùng phát lan rộng.

Giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền để chỉ đạo và huy động các ban, ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đặc biệt là huy động người dân, toàn thể cộng đồng phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) đảm bảo tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng (bọ gậy) theo hướng dẫn của ngành y tế.

Cùng đó chỉ đạo Sở Y tế rà soát, cập nhật kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương (bao gồm các hoạt động phối hợp liên ngành); tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch.

Tiêu diệt loăng quăng, bọ gậy, diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh Trạm Y tế Diễn Thành

Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân. Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho tuyến cơ sở về chẩn đoán, chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết và giám sát, đáp ứng phòng chống sốt xuất huyết cho đội ngũ cán bộ y tế dự phòng.

Chỉ đạo các cơ sở điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, theo dõi chuyển cấp chuyên môn kịp thời, an toàn. Đảm bảo đủ nguồn lực phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn...

Bộ Y tế khuyến cáo người dân quan tâm phòng bệnh cho bản thân và gia đình, nhất là tại các sự kiện đông người và thời điểm đầu năm học mới, nhiều trẻ em quay trở lại trường học.