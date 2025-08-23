Hà Nội

Sống Khỏe

Đồng Nai số ca sốt xuất huyết tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai ghi nhận ca sốt xuất huyết tăng mạnh. Ngành y tế tỉnh đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp ứng phó để hạn chế bệnh lây lan.

Bình Nguyên

Tình hình sốt xuất huyết (SXH) tại Đồng Nai đang diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng nhanh chóng và vượt ngưỡng cảnh báo của ngành Y tế. Đáng lo ngại, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, làm gia tăng áp lực lên hệ thống điều trị.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti, Aedes albopictus). Bệnh thường gặp tại các khu vực khí hậu nhiệt đới, cận nhiệt đới như Việt Nam, đặc biệt bùng phát vào mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sản mạnh.

Người bệnh thường khởi phát với cơn sốt cao đột ngột 39-40°C, kéo dài 3-5 ngày, kèm theo các triệu chứng như đau đầu dữ dội (đặc biệt vùng sau hốc mắt), đau cơ - khớp, mệt mỏi, buồn nôn, nôn và phát ban.

1-7167.jpg

Ảnh minh họa/Internet

Giai đoạn nguy hiểm thường xuất hiện vào ngày thứ 3-7 khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống, dễ tạo cảm giác “đã hồi phục”. Thực tế, đây có thể là thời điểm bệnh tiến triển nặng với nguy cơ sốc sốt xuất huyết, tụt huyết áp, xuất huyết nghiêm trọng, suy đa tạng và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Đồng Nai), tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh ghi nhận 10.504 ca SXH, tăng tới 153% so với cùng kỳ năm 2024 (4.146 ca). Bên cạnh đó, đã có 3 ca tử vong tại các xã Đồng Phú, Xuân Đường và phường Tam Phước, tăng thêm 2 ca so với năm trước. Số ổ dịch cũng tăng vọt lên 2.579 ổ, dù 99,8% đã được xử lý, song tốc độ lây lan vẫn rất nhanh.

Tại các bệnh viện, tình trạng quá tải ngày càng rõ rệt. Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán mỗi ngày tiếp nhận từ 50-70 ca SXH, có thời điểm lên tới 180 ca nhập viện. Bệnh viện Đa khoa Bình Phước cũng tiếp nhận trung bình 10 ca mỗi ngày, trong đó nhiều trường hợp có dấu hiệu cảnh báo hoặc biến chứng nặng. Bác sĩ Đinh Văn Minh, Phụ trách Khoa Truyền nhiễm - Lao, cho biết: "Nếu không xử lý kịp thời, bệnh nhân dễ rơi vào sốc, suy tạng hoặc xuất huyết nội".

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận định, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp. Thời tiết thay đổi thất thường, hiện đang là cao điểm mùa mưa trong khi một bộ phận người dân còn chủ quan với dịch bệnh nên nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại các địa phương rất lớn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị các khu vực trong tỉnh cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại địa phương. Rà soát các xã, phường đang có dịch bệnh để xây dựng kế hoạch dập dịch kịp thời. Tăng cường công tác truyền thông, giám sát xử lý ổ dịch kịp thời, mở rộng phạm vi xử lý ổ dịch, đảm bảo không để ổ dịch lây lan và kéo dài.

Người dân nếu có các biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao liên tục khó hạ, mệt mỏi nhiều, đau nhức cơ thể cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám, điều trị kịp thời.

Bệnh sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng đã có vaccine phòng bệnh. Bên cạnh những biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, diệt lăng quăng, ngủ mùng, mặc quần áo dài tay, phát quang bụi rậm…, người dân nên đi tiêm vaccine phòng bệnh để đạt hiệu quả phòng bệnh cao.

