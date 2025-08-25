Hà Nội

Sống Khỏe

Nhiều người tái sốc sốt xuất huyết suy hô hấp, suy đa màng nguy kịch

Sốt xuất huyết diễn biến rất nhanh và nguy hiểm. Nhiều người bệnh nhập viện tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã rơi vào sốc.

Thúy Nga

So với cùng kỳ năm ngoái, năm nay dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp với số ca mắc liên tục gia tăng trong địa bàn tỉnh Tây Ninh và nước bạn Campuchia.

Thời gian vừa qua, Khoa Nội Tổng Quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cũng đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều ca sốt xuất huyết nặng diễn tiến sốc, trong đó có trường hợp tái sốc nhiều lần, tổn thương đa cơ quan, suy hô hấp, tràn dịch đa màng cực kỳ nguy hiểm.

Điển hình với hai trường hợp vừa được điều trị thành công:

Nam thanh niên 20 tuổi, quốc tịch Campuchia, nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức toàn thân. Sau khi được xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán dương tính với virus Dengue. Ngay khi vừa nhập viện, bệnh diễn tiến nhanh chóng sang giai đoạn sốc nặng với nhiều lần tái sốc, suy hô hấp do tràn dịch đa màng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Trường hợp thứ hai là một thiếu niên 16 tuổi, ngụ tại Gò Dầu – Tây Ninh, cũng nhập viện trong tình trạng sốt cao 3 ngày, đau mỏi cơ, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy, sau đó rơi vào sốc sốt xuất huyết, nguy cơ suy đa cơ quan, số lượng tiểu cầu giảm thấp, với nguy cơ xuất huyết cao, phải truyền tiểu cầu.

soc-sot-xuat-huyet.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sốc sốt xuất huyết nguy kịch - Ảnh BVCC

Cả hai người bệnh đều được cấp cứu và theo dõi tích cực tại Khoa Nội Tổng Quát. Với phác đồ điều trị chống sốc theo hướng dẫn Bộ Y tế và sự chăm sóc sát sao của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại khoa, hai bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe và xuất viện sau 10 ngày điều trị.

BS.CKI Hồ Ngọc Việt – Trưởng khoa Nội Tổng Quát chia sẻ: Sốt xuất huyết diễn biến rất nhanh và nguy hiểm. Nhiều người bệnh nhập viện tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã rơi vào sốc. Đặc biệt, trẻ em và người trẻ tuổi thường chủ quan, đến viện trễ, không uống đủ nước trong những ngày đầu sốt cao, mệt mỏi, dẫn đến sốc vào những ngày sau.

Một số trường hợp tự ý đi khám ngoài và truyền dịch không đúng, dẫn đến giai đoạn hồi phục cơ thể tái hấp thu dịch gây quá tải dịch dẫn đến phù phổi cấp,… Vì vậy, việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm là yếu tố then chốt quyết định sự sống còn của người bệnh”.

Bác sĩ Việt cũng đưa ra những khuyến cáo quan trọng để mọi người chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với bệnh sốt xuất huyết:

Đừng coi thường cơn sốt, nếu bạn hoặc người thân có biểu hiện sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân, đừng chần chừ mà hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm. Việc tự ý dùng thuốc hạ sốt kéo dài có thể che lấp các triệu chứng quan trọng, gây khó khăn trong việc chẩn đoán chính xác và làm chậm trễ quá trình điều trị.

Cảnh giác với dấu hiệu trở nặng của sốt xuất huyết, sốt xuất huyết có thể diễn biến rất nhanh và phức tạp. Ngoài cơn sốt, hãy đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo sau đây:

Li bì, vật vã, mệt mỏi rũ rượi.

Đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục.

Chảy máu bất thường (như chảy máu cam, chảy máu chân răng, xuất huyết dưới da).

Tay chân lạnh, tiểu ít.

Khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, hãy đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức để được cấp cứu kịp thời.

Hạn chế truyền dịch, chích thuốc ngoại trú ở bên ngoài khi không rõ chẩn đoán, không đúng chỉ định

Chủ động ngăn ngừa muỗi đốt, muỗi vằn là thủ phạm chính lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, việc phòng chống muỗi là cực kỳ quan trọng:

Luôn ngủ màn, ngay cả vào ban ngày.

Mặc quần áo dài tay để hạn chế tối đa vùng da tiếp xúc với muỗi.

Thường xuyên dọn dẹp các vật dụng chứa nước đọng xung quanh nhà và nơi làm việc (bình hoa, lốp xe cũ, chén nước kê chân tủ…).

Sử dụng thuốc/nhang/xịt chống muỗi đúng cách và an toàn theo hướng dẫn.

Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng, thậm chí có gia đình 3 – 4 người cùng lúc nhập viện. Do đó, chủ động phòng ngừa, nhận diện sớm và đến viện kịp thời chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe cho bạn và những người thân.

Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng một điều may mắn là vắc xin phòng bệnh sốt xuất huyết đã được nghiên cứu và đã được FDA công nhận hiệu quả trong phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết.

Tiêm phòng sốt xuất huyết là một giải pháp hiệu quả giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh cũng như mức độ nghiêm trọng của ca bệnh nếu không may nhiễm phải.

Những ai không nên mổ cận thị?

Những ai không nên mổ cận thị?

Yêu cầu đầu tiên để có thể thực hiện mổ mắt cận là đôi mắt khỏe mạnh, không có bệnh lý gì ngoài tật khúc xạ trong giới hạn cho phép.

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Triệu chứng âm thầm cảnh báo ung thư

Ung thư có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Nhận biết những dấu hiệu bất thường trên cơ thể là bước quan trọng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

