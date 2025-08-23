Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu sống trẻ 7 tháng tuổi sốc sốt xuất huyết nặng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cứu sống một bệnh nhi 7 tháng tuổi trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng.

Bình Nguyên

Ca sốt xuất huyết trong tuần vừa qua tại TP HCM tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Đáng lo ngại, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do biến chứng nặng, thậm chí bị chẩn đoán nhầm với các bệnh hô hấp, tiêu hóa.

Bệnh nhi N. Q. T., (7 tháng tuổi, nữ, ngụ Tây Ninh) bị sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu nặng. Ảnh: BVCC.

Mới đây, ngày 22/8, BS.CKII Nguyễn Minh Tiến – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhi N. Q. T., (7 tháng tuổi, nữ, trú tại Tây Ninh) bị sốc sốt xuất huyết nặng, suy hô hấp nặng, rối loạn đông máu.

Khai thác bệnh sử được biết, trẻ bị sốt cao liên tục 2 ngày, ho sổ mũi ít, tiêu lỏng 2 lần, khám bệnh viện tư chẩn đoán viêm hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa. Ngày thứ 3, trẻ bớt sốt, bỏ bú, mệt, tay chân lạnh, da tay chân nổi bông nên nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho hay, khi tiếp nhận, trẻ lừ đừ, quấy khóc, mạch quay nhẹ, chi mát, huyết áp tụt 60/40mmHg, nổi chấm xuất huyết ở chân, tay, bụng, da nổi bông.

Kết quả các xét nghiệm cho thấy test nhanh NS1 kháng nguyên dương tính, dung tích hồng cầu tăng cao 48% (bình thường chỉ 28 – 35%) tiểu cầu 21000/mm3 (bình thường 200000 – 300000/mm3), men gan tăng. Trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng và được điều trị chống sốc tích cực theo phác đồ.

Trẻ li bì, ói dịch nâu đen, được truyền dịch chống sốc, truyền máu và các chế phẩm máu, hỗ trợ gan, hỗ trợ hô hấp, thở oxy, CPAP, thở máy, đặt nội khí quản. Diễn tiến suy hô hấp nặng, bụng căng, áp lực bàng quang tăng 34 cmH2O, được chọc dò ổ bụng giải áp.

Kết quả sau gần 10 ngày điều trị, tình trạng huyết động, hô hấp, tổn thương gan trẻ cải thiện, không thấy xuất huyết thêm, được cai máy thở, tỉnh táo, bú khá, tiểu khá.

BSCK2. Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo, phụ huynh cần theo dõi phát hiện các dấu hiệu sớm để đưa con em mình đến cơ sở y tế kịp thời. Đó là nếu thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có biểu hiện một trong các dấu hiệu sau cần phải đưa trẻ ngay vào bệnh viện: Quấy khóc, bứt rứt, lăn trở khó chịu hoặc li bì; Đau bụng; Chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, tiêu phân đen; Tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, bỏ bú, bỏ ăn uống.

Thời điểm này đang vào cao điểm dịch sốt xuất huyết, vì vậy các gia đình đặc biệt lưu ý biện pháp phòng bệnh, tiêm ngừa vắc xin phòng sốt xuất huyết cho trẻ.

