Ca nô chở 26 người ở biển Nhơn Lý lật, 3 du khách bị thương

Chiều 17/7, trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), xác nhận, đã xảy ra vụ lật ca nô tại khu vực biển Kỳ Co (trước đây thuộc xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn, Bình Định), nay là phường Quy Nhơn Đông- tỉnh Gia Lai

Vụ lật ca nô tại khu vực biển Kỳ Co trưa nay. Ảnh CTV

Một du khách đi trên ca nô tên M., sau khi vào bờ an toàn cho biết, khoảng hơn 11h trưa cùng ngày, ca nô du lịch Khánh An 03 đang chở du khách từ Kỳ Co vào đất liền thì bất ngờ bị sóng lớn đánh lật úp. Trên ca nô lúc này có tổng cộng 26 người, tuy nhiên do đã vào gần bờ thiệt hại không lớn, chỉ có 3 người bị thương.

"Sau khi lật ca nô, người dân địa phương đã nhanh chóng lao ra, dùng dây thừng để kéo phương tiện lên khỏi mặt nước. Có 3 người bị thương nhẹ được sơ cứu tại trạm y tế xã và hiện sức khỏe đã ổn định". Chủ tịch UBND P.Quy Nhơn Đông thông tin.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ cứu hộ và phối hợp đưa các nạn nhân vào bờ an toàn. Địa phương cũng đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân lật ca nô nói trên.

