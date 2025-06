BR-VT: Liên danh của UPC sẽ chăm sóc mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp

Đối thủ không đạt yêu cầu về E-HSMT và năng lực kinh nghiệm

Mới đây (5/6), Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu đã phê duyệt Quyết định KQ2500223944_2506050852 công nhận KQLCNT gói thi công xây dựng thuộc dự án Cải tạo cảnh quan cây xanh, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu cho Liên Danh thi công cảnh quan đường Võ Nguyên Giáp, Vũng Tàu (Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) và Công ty TNHH thương mại xây dựng Đại Ngàn) trúng thầu với giá 15,533 tỷ đồng (giá gói thầu 16,234 tỷ đồng).

Tại gói thầu này Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Bàu Sen và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An trượt thầu do không đạt yêu cầu về tính hợp lệ của E-HSDT và Liên danh Trần Long (Công ty TNHH Thành phố xanh Vina và Công ty TNHH xây dựng Trần Long) trượt thầu do không đạt kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

Được biết, gói thầu thuộc dự án Cải tạo cảnh quan cây xanh, mảng xanh đường Võ Nguyên Giáp, TP Vũng Tàu có tổng mức đầu tư hơn 18,632 tỷ đồng. UBND TP Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 3708/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 nhằm thực hiện đề án "Phát triển cây xanh đô thị thành phố Vũng Tàu tầm nhìn đến năm 2050" và xây dựng hình ảnh đặc trưng cho thành phố Vũng Tàu, góp phần tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan cho đô thị, thêm màu sắc sinh động trên tuyến đường cửa ngõ vào thành phố Vũng Tàu.

UBND TP giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu địa diện chủ đầu tư.

Theo KHLCNT đã được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định 3808/QĐ-UBND ngày 20/5, dự án có 5 gói thầu thành phần, trong đó gói thầu Thi công xây dựng có giá hơn 16,234 tỷ đồng. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách TP Vũng Tàu.

E-HSMT được phê duyệt tại Quyết định E2500223944_2505230825 ngày 23/5, đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố ngày 1/6, gói thầu có 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Liên Danh thi công cảnh quan đường Võ Nguyên Giáp, Vũng Tàu dự thầu với giá sau giảm 3,84% còn 15,533 tỷ đồng; Liên danh Trần Long dự thầu với giá 15,749 tỷ đồng; và Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Bàu Sen và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An dự thầu với giá 15,646 tỷ đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 141/BC-ĐT ngày 3/6 của Công ty CP xây dựng và dịch vụ Đức Tín đơn vị tư vấn đấu thầu cho thấy: Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Cây xanh Bàu Sen và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Lâm An đã không đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT do không đáp ứng Hiệu lực thời gian Bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của E-HSMT (thiếu 1 ngày).

Tại bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm, Liên danh Trần Long không đáp ứng do không đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu; không đáp ứng về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công...

Năng lực nhà thầu

Công ty CP phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC) có địa chỉ tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành lập năm 2009 với loại hình công ty CP; người đại diện pháp luật ông Lê Huy Hữu Hiệp.

Từ tháng 9/2014 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng khoảng 112/157 gói, trượt 40 gói, 5 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 1.452,659 tỷ đồng (có hơn 1,017 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 1.411,601 tỷ đồng còn lại là liên danh.

Nhà thầu thường tham gia dự thầu tại Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, TP HCM, Nghệ An, Đồng Nai... Tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 41,86%; tỷ lệ trung bình giá trúng so với giá dự toán khoảng 99,02%.

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Đại Ngàn có địa chỉ tại phường 3, TP Vũng Tàu; thành lập tháng 8/2016 với loại hình Công ty TNHH MTV; người đại diện pháp luật bà Lê Thị Yến Lệ. Từ 2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 12/18 gói, trượt 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh hơn 55,593 tỷ đồng. Trong đó với vai trò độc lập hơn 13,432 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 42,160 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)