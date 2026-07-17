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Số hóa - Xe

Bồn cầu biết tự "đi tìm" chủ gây sốt, giá hơn 100 triệu

Một công ty Trung Quốc vừa trình làng bồn cầu tự hành có thể tự di chuyển đến vị trí người dùng khi được gọi, gây chú ý nhờ loạt công nghệ hỗ trợ người cao tuổi

Thiên Trang (th)

Ít ai nghĩ rằng một chiếc bồn cầu cũng có thể trở thành robot thông minh. Thế nhưng tại Triển lãm Quốc tế Thượng Hải về Chăm sóc Người cao tuổi, Thiết bị Hỗ trợ và Y học Phục hồi chức năng, công ty Yueban đã khiến khách tham quan bất ngờ khi giới thiệu Xioban - mẫu bồn cầu tự hành có khả năng tự tìm đến người dùng chỉ bằng lệnh thoại hoặc điều khiển từ xa. Sản phẩm được phát triển nhằm hỗ trợ người cao tuổi, bệnh nhân đang phục hồi chức năng và những người gặp khó khăn trong việc đi lại, giúp họ hạn chế phải di chuyển đến nhà vệ sinh. Ý tưởng độc đáo này nhanh chóng trở thành một trong những thiết bị gây chú ý nhất tại triển lãm, đồng thời cho thấy công nghệ chăm sóc sức khỏe đang tiến thêm một bước mới.

Điểm đặc biệt của Xioban nằm ở khả năng tự điều hướng trong nhà. Thiết bị sử dụng cảm biến LiDAR kết hợp cảm biến siêu âm để quét không gian, lập bản đồ và xác định đường đi tương tự các mẫu robot hút bụi cao cấp hiện nay. Hệ thống có thể nhận diện vật cản, tránh cầu thang, bậc cao hoặc những khu vực gồ ghề nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Đáng chú ý, Yueban cho biết Xioban không sử dụng camera để định vị mà chỉ dựa vào dữ liệu từ cảm biến khoảng cách, qua đó hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng. Đây là yếu tố được đánh giá cao khi các thiết bị thông minh trong gia đình ngày càng thu thập nhiều dữ liệu cá nhân.

Xioban có thể tự di chuyển đến vị trí người dùng nhờ hệ thống cảm biến LiDAR và điều khiển bằng giọng nói hoặc điều khiển từ xa.

Không chỉ biết "tự chạy", Xioban còn được tích hợp hàng loạt công nghệ phục vụ vệ sinh. Thiết bị sở hữu hệ thống chứa chất thải khép kín với cơ chế nghiền nhằm hạn chế nguy cơ tắc nghẽn, đồng thời hỗ trợ tự làm sạch bằng tia cực tím sau mỗi lần sử dụng. Ngoài ra, bồn cầu còn có vòi rửa và chức năng sấy khô bằng khí nóng tương tự nhiều mẫu bồn cầu thông minh cao cấp. Chất thải sau đó có thể được xả thông qua đường ống nước hoặc kết nối với một cánh tay dẫn tới khu vực nhà vệ sinh truyền thống. Nhờ thiết kế này, Xioban có thể hoạt động độc lập ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà mà vẫn đảm bảo vệ sinh và thuận tiện cho người sử dụng.

Hiện Xioban được bán với giá 28.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 112 triệu đồng, hướng đến các trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão và những gia đình có nhu cầu chăm sóc người cao tuổi. Dù chưa có thông tin về kế hoạch phân phối ra thị trường quốc tế, sản phẩm đã cho thấy xu hướng ứng dụng robot và AI vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang tăng tốc mạnh mẽ. Trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào giai đoạn già hóa dân số, những thiết bị như Xioban không còn đơn thuần là sản phẩm công nghệ gây tò mò mà có thể trở thành giải pháp thiết thực, giúp người hạn chế khả năng vận động sống độc lập hơn, đồng thời giảm đáng kể áp lực cho người thân và đội ngũ chăm sóc.

#bồn cầu thông minh #công nghệ AI #chăm sóc người cao tuổi #robot tự hành #Yueban

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