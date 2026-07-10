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Số hóa - Xe

Hơn 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách Việt tháng 6/2026

Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh trong tháng 6/2026 với tổng cộng 172.000 xe máy và 2.002 ôtô đến tay khách hàng.

Nguyễn Thảo
Video: Honda Việt Nam mở bán xe máy điện UC3 và triển khai hệ thống trạm sạc.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 6/2025 ở cả hai mảng kinh doanh xe máy và ôtô, tổng hợp bởi cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ôtô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

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Mảng xe máy mang lại doanh số 164.584 xe trong tháng 6/2025.

Trong đó, mảng xe máy mang lại doanh số 164.584 xe trong tháng 6/2025, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng năm tài chính kết thúc vào 31/3/2026 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), hãng bán được 512.448 xe máy tại thị trường Việt Nam, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

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Trung bình mỗi ngày người tiêu dùng Việt Nam đã mua gần 5.500 xe máy Honda.

Như vậy, trung bình mỗi ngày trong tháng vừa qua, người tiêu dùng Việt Nam đã mua gần 5.500 xe máy Honda. Tuy nhiên, tháng 6/2025, HVN không thông báo số lượng xe máy xuất khẩu sang nước ngoài.

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HVN công bố doanh số ôtô đạt 1.523 xe trong tháng 6/2026 vừa qua.

Trong khi đó, HVN công bố doanh số ôtô đạt 1.523 xe trong tháng 6 vừa qua, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng cộng doanh số năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026 đạt 5.149 xe, tăng trưởng 18%.

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City và CR-V tiếp tục đóng vai trò là mẫu ôtô bán chạy nhất của Honda Việt Nam.

Bộ đôi City và CR-V tiếp tục đóng vai trò là mẫu xe ô tô bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam. Theo số liệu báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số City đạt 319 xe và CR-V đạt 435 xe trong tháng 6/2025.

Tính từ đầu năm đến nay, HVN đã bán ra thị trường tổng cộng 11.233 xe theo thông báo của VAMA. Trong đó, Honda City đạt 3.585 xe và CR-V là 2.692 xe, chiếm hơn một nửa doanh số của hãng.

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Mới đây, Honda Việt Nam (HVN) đã công bố bảng giá bán lẻ đề xuất mới áp dụng từ ngày 1/7 đối với hầu hết các dòng xe máy đang phân phối trên thị trường.

Video: Trải nghiệm xe máy điện Honda UC3 2026.

Theo Honda Việt Nam, việc điều chỉnh giá bán xuất phát từ biến động của giá nguyên vật liệu trên thị trường toàn cầu. Hãng cho biết đây là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, buộc doanh nghiệp phải cập nhật giá bán nhằm duy trì chất lượng sản phẩm trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.

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Honda Việt Nam giảm giá loạt ôtô, HR-V tiêu chuẩn chỉ còn 669 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi, giảm giá cho các mẫu xe trong tháng 7/2026. Đáng chú ý nhất là thông tin giảm giá bán cho dòng SUV cỡ nhỏ HR-V.

Video: Đánh giá SUV Honda HR-V RS eHEV: tại Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 01/07/2026, Honda Việt Nam sẽ chính thức áp dụng mức giá mới cho mẫu xe HR-V phiên bản G tiêu chuẩn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Theo đó, mẫu xe này có giá niêm yết mới chỉ còn 669 triệu đồng, giảm 30 triệu đồng so với trước. Với phiên bản màu trắng ngọc và đỏ, giá xe sẽ tăng 8 triệu đồng, lên 677 triệu.

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Gần 90.000 xe ga Honda SH tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi cụm đồng hồ

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Video: Xem chi tiết xe ga Honda SH 160i thế hệ mới tại Việt Nam.

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo đợt triệu hồi đối với hàng loạt xe SH125i và SH160i tại thị trường trong nước với số lượng lên tới gần 90.000 chiếc. Tất cả các xe này đều được lắp ráp ở nhà máy tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 25/8/2025 đến ngày 28/4/2026. Đáng chú ý, trong số này có tới 68 trường hợp xe Honda SH đã được thay thế phụ tùng bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi, với thời gian thay thế từ ngày 6/12/2025 đến ngày 28/4/2026.

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