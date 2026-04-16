Hãng xe Trung Quốc gây sốc với ý tưởng tích hợp bồn cầu vào ghế ôtô

Không chỉ đưa ra ý tưởng, Seres nhà sản xuất các mẫu xe điện của Aito ở thị trường Trung Quốc đã được cấp bằng sáng chế cho ghế ôtô tích hợp bồn cầu.

Thảo Nguyễn
Video: Xem xe Van Toyota Hiace độ cả nhà vệ sinh xịn sò.

Seres là nhà sản xuất các mẫu ôtô điện mang thương hiệu Aito vốn rất quen thuộc ở thị trường Trung Quốc. Mới đây, Seres đã chính thức được cấp bằng sáng chế kiểu dáng tiện ích cho “nhà vệ sinh trên xe và phương tiện”. Bằng sáng chế này của Seres đã nhanh chóng thu hút nhiều tranh cãi trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

Theo phần tóm tắt bằng sáng chế, thiết bị chủ yếu gồm thân bồn cầu và cụm ray trượt. Cụm thiết bị này bao gồm một đường ray cố định lắp ở phần trên của thân bồn cầu. Trong khi đó, ray trượt có cấu trúc kết nối với ghế của xe. Khi cần sử dụng, hành khách có thể kéo bồn cầu ra từ dưới ghế và sau đó đẩy trở lại để ẩn đi, chiếm rất ít không gian nội thất.

Bằng sáng chế của Seres được phân loại vào nhóm bố trí thiết bị vệ sinh trên phương tiện. Dù ý tưởng này gây nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội nhưng các chi tiết kỹ thuật lại khá chặt chẽ.

Điểm đổi mới cốt lõi nằm ở cách tận dụng không gian. Trong khoang nội thất vốn khá chật hẹp, đặc biệt là xe năng lượng mới với bộ pin chiếm phần lớn sàn xe, việc tích hợp thiết bị vệ sinh mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái của hành khách là thách thức lớn. Giải pháp của Seres là tích hợp hoàn toàn vào khoảng trống dưới ghế, đạt mức “vô hình” đúng nghĩa.

Cách tiếp cận này được đánh giá là chưa từng có trong ngành ôtô Trung Quốc. Trước đây, công ty Polestone từng đề xuất ý tưởng “nhà vệ sinh trên xe” với nắp bệ ngồi được cất trong hộc trung tâm và sử dụng túi nhựa dùng một lần. Về cơ bản, ý tưởng của Polestone là giải pháp nhà vệ sinh di động. So với Polestone, thiết kế của Seres có mức độ tích hợp và ẩn giấu cao hơn, được xem là phương án thực tế nhất hiện nay.

Tuy nhiên, con đường từ bằng sáng chế đến sản xuất hàng loạt vẫn còn nhiều rào cản. Các thách thức kỹ thuật bao gồm bố trí hệ thống thoát nước trong không gian khung gầm hạn chế, giải pháp lưu trữ chất thải, độ bền của ray trượt và đảm bảo kín tuyệt đối để ngăn mùi. Điều này càng khó triển khai hơn với xe thuần điện khi bộ pin chiếm phần lớn khung gầm.

Yếu tố tâm lý người dùng thậm chí còn là trở ngại lớn hơn. Dù có nắp kín và các giải pháp khử mùi, nhiều người vẫn có thể khó chấp nhận việc sử dụng nhà vệ sinh trong xe. Hiện Seres chưa tiết lộ kế hoạch đưa ý tưởng này vào sản xuất đại trà. Tuy nhiên, thiết kế này được kỳ vọng sẽ xuất hiện dưới dạng trang bị tùy chọn cá nhân hóa cho xe.

Tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Aito của Seres hiện đang bán các dòng xe như M5, M6, M7, M8 và M9. Trong đó, Aito M9 là mẫu xe thu hút nhiều sự chú ý vì được trang bị nhiều công nghệ của Huawei. Doanh số nội địa của Aito M9 đã giảm trong 3 tháng liên tiếp tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, Aito đã bàn giao 11.345 chiếc SUV đầu bảng này cho người tiêu dùng, giảm 44,2% so với cùng kỳ năm 2025. Huawei và Seres dự kiến sẽ sớm ra mắt phiên bản nâng cấp của M9 nhằm thúc đẩy nhu cầu thị trường.

BMW iX3 L 2026 sở hữu công nghệ Huawei "đấu" xe điện Trung Quốc

BMW vừa chính thức ra mắt mẫu iX3 Long Wheelbase (L) phiên bản 2026 tại thị trường tỷ dân Trung Quốc. Xe sở hữu trục cơ sở kéo dài, kèm công nghệ Huawei mới.

Được phát triển trên nền tảng NA5 thuộc kỷ nguyên Neue Klasse thế hệ mới, mẫu xe này không chỉ đơn thuần là bản kéo dài không gian mà còn là sự lột xác về công nghệ và hiệu suất. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí Đức và các nền tảng trí tuệ nhân tạo hàng đầu, BMW iX3 L 2026 được kỳ vọng sẽ thiết lập những tiêu chuẩn mới cho xe điện cao cấp trong thời gian tới.
Điểm thay đổi quan trọng nhất trên BMW iX3 L 2026 nằm ở kích thước trục cơ sở được kéo dài thêm 108 mm, đạt mức 3.005 mm. Sự điều chỉnh này giúp mở rộng đáng kể không gian để chân cho hàng ghế phía sau và tối ưu hóa dung tích khoang hành lý, đáp ứng thị hiếu ưu tiên sự rộng rãi của nhóm khách hàng thượng lưu.
Xe điện Honda sẽ sản xuất tại Trung Quốc về bán tại Nhật Bản

Mẫu xe tên tuổi lừng lẫy một thời của Honda là Insight sẽ chính thức quay trở lại, nhưng trong một vị thế hoàn toàn khác biệt khi được sản xuất tại Trung Quốc.

Từng được biết đến là mẫu xe hybrid sản xuất hàng loạt đầu tiên của hãng xe Nhật Bản, Insight nay tái xuất dưới dạng xe thuần điện (EV). Tuy nhiên, một chi tiết gây bất ngờ cho giới mộ điệu là mẫu xe mang tính biểu tượng này lại được sản xuất tại Trung Quốc và xuất khẩu ngược về thị trường nội địa Nhật Bản.

SAIC Z7 - xe điện Trung Quốc "nhái" Porsche Taycan, giá rẻ bằng 1/3

Mẫu xe sedan điện mang tên Z7 do SAIC phát triển sở hữu kiểu dáng được cho là có nhiều điểm tương đồng với Porsche Taycan, nhưng có mức giá thấp hơn đáng kể.

Một mẫu xe điện mới do liên minh Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) hậu thuẫn, trong đó Huawei đóng vai trò dẫn dắt, vừa được giới thiệu tại Trung Quốc với thiết kế gây nhiều chú ý. Mẫu xe mang tên Z7 do SAIC phát triển sở hữu kiểu dáng được cho là có nhiều điểm tương đồng với Porsche Taycan, nhưng có mức giá thấp hơn đáng kể.
Trước đó, Xiaomi SU7 từng gây tranh cãi khi có thiết kế khá giống mẫu sedan điện của Porsche. Tuy nhiên, với Z7, nhiều ý kiến cho rằng mức độ tương đồng còn rõ ràng hơn. Từ nhiều góc nhìn, mẫu sedan điện này có thể khiến không ít người nhầm lẫn với Taycan, đặc biệt khi quan sát phần thân xe và đường nét tổng thể.
