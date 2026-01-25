Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá gần 100 tỷ đồng

Cùng một đường dây, nhưng các đối tượng không biết nhau, mỗi người được giao phụ trách một mảng riêng như quản lý tài khoản cá độ, nhận chuyển tiền thắng thua…

Ngày 25/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 100 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, cuối năm 2025, cơ quan Công an phát hiện nhiều tài khoản cá độ bóng đá thuộc hệ thống Bong88 có dấu hiệu hoạt động bất thường. Các giao dịch diễn ra liên tục, số tiền ăn thua lớn, nhưng các đối tượng không tụ tập, gặp gỡ trực tiếp, mà cư trú dàn trải tại nhiều địa bàn khác nhau như Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long), TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP Hồ Chí Minh).

Quá trình xác minh cho thấy, trong cùng một đường dây, nhiều đối tượng hoàn toàn không quen biết nhau. Mỗi người chỉ được giao phụ trách một mắt xích riêng biệt như quản lý tài khoản cá độ, nhận – chuyển tiền, trung gian thanh toán thắng thua.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đây là phương thức tổ chức có chủ đích của các đối tượng cầm đầu, nhằm chia nhỏ hệ thống, hạn chế mối liên hệ chéo, né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và tránh nguy cơ lộ toàn bộ đường dây nếu một đối tượng bị bắt giữ.

Qua bóc tách hệ thống, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng cầm đầu, giữ vai trò tổ chức và điều hành chính là Lê Tấn Tài (SN 1991) và Nguyễn Văn Huế (SN 1968). Hai đối tượng này trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master) phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng.

Sau thời gian dài theo dõi, thu thập tài liệu, vào khoảng 7h30 ngày 12/01, lực lượng Công an đã đồng loạt tiếp cận, bắt giữ các đối tượng liên quan, tiến hành khám xét, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài khoản cá độ và tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả đấu tranh cho thấy, cả hai đường dây đều tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn, số tiền giao dịch lên tới khoảng 90 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều, xử lý theo quy định pháp luật.

