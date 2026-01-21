Phú Thọ khởi tố hai đối tượng đánh bạc qua tin nhắn điện thoại

Công an Phú Thọ khởi tố và bắt giữ Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại.

Ngày 21/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố bị can đối với Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga làm việc với cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 12/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với Đặng Bá Công (SN 1979, trú tại thôn Yên Mỹ 1, phường Xuân Hòa) về hành vi đánh bạc.

Qua đó xác định, thông qua các tin nhắn trao đổi trên điện thoại di động, Công đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với Ngô Thị Nga (SN 1981, trú cùng địa chỉ) với tổng số tiền tham gia đánh bạc là 17.760.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Đặng Bá Công và Ngô Thị Nga về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: THĐT)