Xã hội

Triệt phá chuyên án đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi lô, đề

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi số lô, số đề tổng thông qua các ứng dụng mạng xã hội.

Gia Đạt

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trái phép thông qua mạng viễn thông và các ứng dụng mạng xã hội; khởi tố 6 đối tượng, tổng số tiền đánh bạc trên 500 triệu đồng.

capture-1.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu tổ chức, tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề qua điện thoại và mạng xã hội nên đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt phá. Hồi 18 giờ 45 phút ngày 13/01/2026, lực lượng Công an đã triệu tập 4 đối tượng gồm: Đặng Lệ Anh (sinh năm 1971, trú đường Minh Khai, khối 8, phường Kỳ Lừa), Tô Ngọc Ánh (sinh năm 1963, trú đường Bến Bắc, Khối 10, phường Tam Thanh); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975, trú đường Lê Lai, khối 9, phường Kỳ Lừa); Nông Thị Nàng (sinh năm 1978, trú đường Bắc Sơn, khối 6, phường Kỳ Lừa).

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan là Lê Thị Phượng (sinh năm 1973, trú đường Bắc Sơn, khối 7, phường Kỳ Lừa) và Tô Văn Hoa (sinh năm 1962, trú xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc trong ngày 13/1/2026 trên 500 triệu đồng, trong đó riêng đối tượng Đặng Lệ Anh là khoảng 316 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đặng Lệ Anh, Tô Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Hương về hành vi tổ chức đánh bạc; các đối tượng Nông Thị Nàng, Lê Thị Phượng, Tô Văn Hoa về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
#đánh bạc #Lạng Sơn #số đề #bảo vệ pháp luật #tổ chức đánh bạc #công an

