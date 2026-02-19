Hà Nội

Xã hội

Hà Nội tai nạn giao thông giảm sâu dịp Tết Bính Ngọ

Từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số thương vong so với cùng kỳ năm trước.

Tuệ Minh

Trong 5 ngày cao điểm từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 2 Tết Bính Ngọ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh cả về số vụ và số người tử vong so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét từ việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là chuyên đề nồng độ cồn.

CSGT Hà Nội duy trì kiểm soát nồng độ cồn trong dịp Tết Nguyên đán.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, từ ngày 14 - 18/2, lực lượng chức năng đã tổng kiểm soát 58.928 phương tiện, phát hiện và xử lý 1.215 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 24 ô tô, 1.130 xe máy và 61 phương tiện vận tải hành khách.

Kết quả kiểm tra ghi nhận khung giờ xảy ra vi phạm nhiều nhất là từ 12h - 18h với 598 trường hợp. Mức vi phạm phổ biến là dưới 0,25 mg/L khí thở (mức 1) với 829 trường hợp.

Xét theo độ tuổi, nhóm từ 36-55 tuổi vi phạm nhiều nhất với 663 trường hợp; tiếp đến là nhóm trên 55 tuổi với 393 trường hợp. Không ghi nhận trường hợp người dưới 18 tuổi vi phạm nồng độ cồn.

Tính chung trong 5 ngày từ 14 - 18/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 2 Tết), toàn thành phố xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người tử vong và 8 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, số người bị thương giữ nguyên.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả trên thể hiện sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên Tết, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

CSGT tăng cường quân số, điều tiết bảo đảm TTATGT trong kỳ nghỉ Tết.
Trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm TTATGT; tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ người dân trở lại thành phố và bảo đảm an toàn giao thông tại các lễ hội đầu xuân.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định; đặc biệt siết chặt kiểm soát hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm người dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn, an toàn.

