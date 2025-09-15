Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu cho một hành khách bị tăng huyết áp trên chuyến bay tới Hà Nội, Việt Nam.

An An (Theo RT)

RT đưa tin ngày 14/9, sự cố xảy ra trên chuyến bay từ Moscow (Nga) đến Hà Nội hôm 11/9 sau khi máy bay cất cánh được khoảng 3 tiếng.

Khi đó, một nam hành khách khoảng 50 tuổi bị tăng huyết áp - tình trạng huyết áp tăng đột ngột và nghiêm trọng có thể dẫn đến đau tim hoặc các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng khác, buộc phi hành đoàn phát kêu gọi sự hỗ trợ y tế khẩn cấp trên máy bay.

nga.png
Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ảnh: TASS.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, người có mặt trên chuyến bay để sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đã trực tiếp thăm khám, dùng thuốc có sẵn trên máy bay giúp hành khách ổn định sức khỏe.

Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe của hành khách được ổn định và hoàn thành chuyến bay tới Hà Nội an toàn.

Ông Murashko, 58 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y Sverdlovsk. Từ năm 2013, ông lãnh đạo cơ quan giám sát y tế liên bang, và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga vào tháng 1/2020.

#Bộ trưởng Y tế Nga #cấp cứu hành khách trên chuyến bay #tăng huyết áp #hỗ trợ y tế khẩn cấp #chuyến bay Moscow Hà Nội #điều trị huyết áp cao

Bài liên quan

Thế giới

Khoảnh khắc tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu trong cuộc họp báo

Vài giờ sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Elisabet Lann bất ngờ ngã gục trong cuộc họp báo.

>>> Mời độc giả xem video: Tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu trong cuộc họp báo

Nguồn video: X/SVT
Xem chi tiết

Nữ Bộ trưởng Mỹ bị trộm túi xách khi ăn tối ở nhà hàng

Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) xác nhận với NBC News rằng chiếc túi xách của Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem, chứa 3.000 USD tiền mặt, đã bị lấy trộm tại một nhà hàng.

 >>> Mời độc giả xem video: Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem bị trộm túi xách khi ăn tối ở nhà hàng

Nguồn video: MSNBC 

Xem chi tiết

Thế giới

Lý do Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức để phản đối việc chính phủ liên minh từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel vì hành động của nước này ở Gaza.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã thông báo về việc từ chức của ông Veldkamp và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Hanneke Boerma trong một tuyên bố hôm 23/8.

Bộ này cho biết, sau cuộc họp nội các về tình hình ở Dải Gaza, Đảng Khế ước Xã hội mới (NSC), nơi cả hai quan chức nói trên đều là thành viên, đã quyết định rút khỏi chính phủ liên minh lâm thời.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới