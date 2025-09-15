Bộ trưởng Y tế Nga cấp cứu cho hành khách trên chuyến bay tới Việt Nam

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đã trực tiếp cấp cứu cho một hành khách bị tăng huyết áp trên chuyến bay tới Hà Nội, Việt Nam.

RT đưa tin ngày 14/9, sự cố xảy ra trên chuyến bay từ Moscow (Nga) đến Hà Nội hôm 11/9 sau khi máy bay cất cánh được khoảng 3 tiếng.

Khi đó, một nam hành khách khoảng 50 tuổi bị tăng huyết áp - tình trạng huyết áp tăng đột ngột và nghiêm trọng có thể dẫn đến đau tim hoặc các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng khác, buộc phi hành đoàn phát kêu gọi sự hỗ trợ y tế khẩn cấp trên máy bay.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko. Ảnh: TASS.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, người có mặt trên chuyến bay để sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đã trực tiếp thăm khám, dùng thuốc có sẵn trên máy bay giúp hành khách ổn định sức khỏe.

Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe của hành khách được ổn định và hoàn thành chuyến bay tới Hà Nội an toàn.

Ông Murashko, 58 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y Sverdlovsk. Từ năm 2013, ông lãnh đạo cơ quan giám sát y tế liên bang, và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga vào tháng 1/2020.