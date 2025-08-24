Lý do Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp từ chức để phản đối việc chính phủ liên minh từ chối áp đặt lệnh trừng phạt đối với Israel vì hành động của nước này ở Gaza.

Theo RT, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã thông báo về việc từ chức của ông Veldkamp và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Hanneke Boerma trong một tuyên bố hôm 23/8.

Bộ này cho biết, sau cuộc họp nội các về tình hình ở Dải Gaza, Đảng Khế ước Xã hội mới (NSC), nơi cả hai quan chức nói trên đều là thành viên, đã quyết định rút khỏi chính phủ liên minh lâm thời.

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp. Ảnh: Getty.

Trong một tuyên bố trên trang web hôm 22/8, Đảng NSC cho biết họ đã tìm kiếm "các biện pháp bổ sung" chống lại Israel trước "tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Gaza". Tuy nhiên, hai đối tác liên minh còn lại đã từ chối ủng hộ các lệnh trừng phạt, khiến NSC phải rút khỏi để bày tỏ sự phản đối.

Hôm 21/8, Hà Lan, cùng 20 quốc gia khác, đã ký một tuyên bố chung lên án kế hoạch của Israel xây dựng một khu định cư bất hợp pháp ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Vào tháng 6/2025, Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares đã kêu gọi liên minh châu Âu (EU) "ngay lập tức đình chỉ" thỏa thuận liên kết EU-Israel và áp đặt lệnh cấm bán vũ khí cho Israel.

Trước hoạt động quân sự đang diễn ra của Israel tại Gaza, ngày càng nhiều quốc gia phương Tây vốn có truyền thống ủng hộ Israel, bao gồm Pháp và Anh, đã bày tỏ sự sẵn sàng công nhận chính thức Nhà nước Palestine.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza