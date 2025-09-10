Khoảnh khắc tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu trong cuộc họp báo

>>> Mời độc giả xem video: Tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển ngất xỉu trong cuộc họp báo

Nguồn video: X/SVT

Theo NDTV, vụ việc xảy ra tại cuộc họp báo hôm 9/9 khi tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Elisabet Lann, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và lãnh đạo Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Ebba Busch đang đứng trên bục phát biểu để trả lời câu hỏi của phóng viên.

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy khi bà Lann đang chăm chú lắng nghe một quan chức khác phát biểu thì đột nhiên nghiêng người về phía trước, làm đổ bục phát biểu rồi ngã xuống sàn.

Bà Busch ngay lập tức chạy đến đỡ bà Lann trong khi các quan chức khác và phóng viên cũng vội đến hỗ trợ.

Tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Elisabet Lann ngất xỉu trong cuộc họp báo. Ảnh: SVT/People.

Được biết, tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển đã quay lại cuộc họp báo sau đó và giải thích về việc bà bị ngất xỉu giữa cuộc họp báo.

"Điều này có thể xảy ra khi lượng đường trong máu của bạn giảm", bà Lann nói với các phóng viên, theo SVT.

Tân Bộ trưởng Y tế Thụy Điển rời khỏi phòng họp báo sau đó và dường như đã hồi phục sức khỏe.

Bà Lann được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Y tế Thụy Điển hôm 9/9 sau khi người tiền nhiệm Acko Ankarberg Johansson từ chức.

Bà Lann là thành viên lâu năm của Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo. Trước đây, bà từng là ủy viên hội đồng thành phố Gothenburg từ năm 2019. Theo hồ sơ trên LinkedIn, bà có bằng thạc sĩ về Nghiên cứu Hòa bình và Phát triển, và Khoa học Chính trị.