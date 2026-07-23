Bộ GD&ĐT thúc đẩy phổ cập giáo dục mầm non đến 2030

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2030, ngày 21/7 Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 4642/BGDĐT-GDMN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu siết chặt và đẩy nhanh tiến độ triển khai theo tinh thần của Nghị quyết số 218/2025/QH15 và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.

Đánh giá từ Bộ GD&ĐT cho thấy, các địa phương thời gian qua đã chủ động nhập cuộc, xây dựng lộ trình và phân bổ nguồn lực cụ thể. Tuy nhiên, để về đích đúng hẹn, Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung quyết liệt vào 3 nhóm nhiệm vụ cốt lõi sau:

Thứ nhất, thực hiện đúng lộ trình đã cam kết thông qua việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ tiêu chí, điều kiện phổ cập; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm gắn với lộ trình đã đăng ký; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, theo dõi sát sao, đánh giá định kỳ tiến độ triển khai để chủ động điều chỉnh kế hoạch linh hoạt theo tình hình thực tế. Đối với các địa phương đăng ký hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đúng tiến độ; đối với các địa phương đã cơ bản đáp ứng điều kiện, chủ động hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu để đề nghị kiểm tra, công nhận sớm hơn lộ trình đã đăng ký.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Ảnh minh họa/nguồn baochinhphu.vn

Thứ hai, đảm bảo các điều kiện thực hiện phổ cập. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, xác định đầy đủ nhu cầu về nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non theo lộ trình của địa phương; ưu tiên cân đối, bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án, dự án và các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện.

Tập trung đầu tư đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu công nghiệp, khu chế xuất, địa bàn có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao; đồng thời rà soát, sắp xếp, bố trí, tuyển dụng đối với các nơi còn thiếu giáo viên; thực hiện đầy đủ các chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non theo quy định.

Triển khai đồng bộ các giải pháp huy động trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đến trường; nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non; chủ động hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục mầm non.

Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát. Về việc này, Bộ GD&ĐT yêu cầu địa phương chú trọng công tác cập nhật, chuẩn hóa và quản lý chặt chẽ hệ thống dữ liệu phổ cập; định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ hoàn thành các chỉ tiêu và xây dựng phương án khắc phục ngay đối với các tiêu chí chưa đạt. Cấp cơ sở cần chủ động giải quyết triệt để các vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền để không làm gián đoạn tiến độ chung.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp xã với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trẻ em đến trường, huy động các nguồn lực hợp pháp và giám sát việc thực hiện chính sách.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thành phố về tiến độ và kết quả thực hiện; kết quả phổ cập giáo dục mầm non là một trong những căn cứ để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục của địa phương.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt; đây là một trong những căn cứ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 218/2025/QH15 và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh đây là cơ sở quan trọng để Bộ tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn vượt thẩm quyền, các địa phương cần kịp thời báo cáo về Bộ để phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ phương án giải quyết.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26/06/2025 và áp dụng từ năm học 2025 – 2026, Theo Nghị quyết, mục tiêu đến năm 2030: 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi do Nhà nước bảo đảm nguồn lực và huy động xã hội hóa theo quy định của pháp luật. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm các điều kiện phổ cập theo quy định.