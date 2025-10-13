Biết gì về công ty ZuBu của Ngân 98 vừa bị bắt?

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM bắt tạm giam Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (bà T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra.

Từ năm 2021, Ngân 98 bán một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân, lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ collagen". Thực tế, Ngân 98 vẫn bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, doanh thu lên đến hàng trăm tỷ đồng. Một số mẫu "viên collagen" này chứa các chất cấm và những hoạt chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Tang vật vụ án mà Công ty ZuBu do Ngân 98 điều hành bán.

Về Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu, theo Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, công ty này được thành lập vào tháng 5/2021, có trụ sở tại ban đầu tại 22 Võ Thị Yến (thị xã An Nhơn, Bình Định cũ). Đến tháng 11/2021, doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, TP HCM).

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là bán buôn thực phẩm. Bà Trần Thị Thạnh (SN 1972) giữ chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 200 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 3 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu hiện nay.

Đến ngày 17/10/2024, chức vụ giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển sang cho ông Phạm Xuân Oai (SN 1992). Chủ doanh nghiệp vẫn là bà Trần Thị Thạnh. Chỉ 6 ngày sau, doanh nghiệp thông báo đổi chủ, chuyển sang cho ông Lê Trọng Khanh (SN 1994).

Trước khi bị bắt, Ngân 98 hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh, từng giành danh hiệu á hậu tại một cuộc thi nhan sắc. Sau này, hot girl chuyển hướng sang làm DJ đồng thời kinh doanh online.

Đến tháng 9 năm nay, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty được đổi sang bà Trần Thị Ngọc Bích (SN 1986). Đáng chú ý, thời điểm này là sau lùm xùm sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo nghi chứa chất cấm gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, trên bao bì các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 quảng cáo đều ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ ZuBu. Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đan Phượng (TP Hà Nội).