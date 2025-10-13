Nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam trong Top 100 Fortune là ai?

Gần nửa thế kỷ gắn bó với Vinamilk, CEO Mai Kiều Liên nhiều lần được Fortune, Forbes hay Nikkei vinh danh.

Tạp chí Fortune vừa công bố danh sách "Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á" năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025), vinh danh những nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong việc định hình doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới, truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.

Đáng chú ý, bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này.

Trước đó, CEO Mai Kiều Liên cũng được vinh danh trong “Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á 2024".

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh trong “Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á 2025". Ảnh: Fortune

Theo Fortune, các dấu ấn của bà Mai Kiều Liên tại Vinamilk thể hiện qua tư tưởng đổi mới sáng tạo, khả năng hoạch định chiến lược đúng đắn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết người lao động. Với đặc thù công ty dinh dưỡng, CEO Mai Kiều Liên đã xây dựng triết lý kinh doanh "vì con người", "lấy chất lượng sản phẩm làm đầu". Qua đó, nữ CEO đưa công ty phát triển, tạo tác động kinh tế, đóng góp cho phát triển cộng đồng và tác động xã hội.

Đây là một cột mốc khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của người phụ nữ đã dành cả đời để “nuôi lớn” một thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Năm 2018, bà Mai Kiều Liên là người Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng Nikkei châu Á lần thứ 20 trong lĩnh vực “Kinh tế và đổi mới doanh nghiệp”.

Giải thưởng Nikkei châu Á được trao tặng hàng năm trong 3 lĩnh vực Kinh tế - Khoa học – Văn hóa nhằm ghi nhận các cá nhân và tổ chức (ngoại trừ Nhật Bản) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của khu vực để xây dựng một Châu Á thịnh vượng hơn.

Tạp chí Nikkei nhận định: “Bà Mai Kiều Liên là người tiên phong trong thị trường các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam, là nữ doanh nhân rất được kính trọng tại Châu Á".

CEO Mai Kiều Liên từng nhiều lần được thế giới vinh danh. Ảnh: Vinamilk

Năm 20212, bà Mai Kiều Liên được tạp chí Forbes (Mỹ) bầu chọn là một trong 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất khu vực châu Á.

Cuộc bầu chọn nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân năng động, vượt qua những mô hình làm việc cũ, tạo ra thị trường mới, đặt niềm tin và truyền cảm hứng cho những phụ nữ tài năng khác và thành công lớn trong kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp đạt doanh thu trên 100 triệu USD.

Bà Mai Kiều Liên được bình chọn với hình ảnh một CEO năng động, xây dựng Vinamilk từ một doanh nghiệp nội địa xuất phát điểm rất thấp chỉ sau 35 năm trở thành một trong những thương hiệu phát triển hàng đầu Việt Nam cũng như châu Á. Bà là tấm gương điển hình của phụ nữ vượt qua mọi khó khăn, rào cản lớn như định kiến về giới còn nặng ở phương Đông.

Bên cạnh đó, bà Mai Kiều Liên còn là người hiếm hoi được Forbes Việt Nam trao giải “Thành tựu trọn đời”, một biểu tượng cho thế hệ nữ lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, và dám đi xa bằng giá trị thật.