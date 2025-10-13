Hà Nội

Kinh doanh

Biết gì Sông Đà Việt Đức làm dự án NƠXH hơn 974 tỷ?

Dự án có quy mô khoảng 800 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, với tổng vốn đầu tư hơn 974 tỷ đồng.

Khánh Hoài

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu số 1 thuộc Khu đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (nay là phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức làm chủ đầu tư dự án này, với quy mô khoảng 800 căn hộ chung cư nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, với 5.550 m² diện tích sàn dành cho hoạt động thương mại, dịch vụ.

a1.jpg
Ảnh minh họa.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 974,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm hơn 194,8 tỷ đồng, còn lại là vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác, khoảng 779,3 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm.

Đây là một trong những dự án cụ thể hóa mục tiêu trong Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong đề án này, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu xây dựng 147.100 căn hộ, tương đương trên 14% tổng chỉ tiêu cả nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh đang có 77 dự án nhà ở xã hội được triển khai, với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến cung cấp khoảng 114.400 căn hộ khi hoàn thành. Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025.

Về Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Đà Việt Đức, qua tìm hiểu, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2004, có trụ sở Tại Hà Nội. Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao, do ông Nguyễn Văn Bẩy làm người đại diện theo pháp luật.

Cuối năm 2016, Sông Đà Việt Đức tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản bằng việc tuyên bố ra mắt Tổ hợp dự án Việt Đức Complex số 39 Lê Văn Lương và 164 Khuất Duy Tiến (Hà Nội), cung cấp cho thị trường 704 căn hộ. Đây là dự án do liên danh 3 công ty, gồm Công ty CP Đầu tư Sông Đà - Việt Đức - đại diện liên danh, Công ty CP tập đoàn Xây dựng & thiết bị công nghiệp (CIE) và Công ty CP Kinh doanh Vật tư & Xây dựng (CMC) làm chủ đầu tư.

