Bị phạt 7,5 triệu đồng vì dùng AI "dựng cảnh" CSGT phạt siêu xe

Ngày 26/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa ra quyết định xử phạt một thanh niên 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng AI đăng tải hình ảnh sai sự thật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên môi trường mạng.

Cơ quan Công an lập biên bản đối với N.V.D.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội thường xuất hiện những hình ảnh “khoe” cảnh nhiều nam, nữ thanh niên đi xe sang bị lực lượng Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Sự thật đây lại là hình ảnh được tạo ra hoàn toàn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản facebook đăng tải 01 nam thanh niên đang đứng bên 1 ô tô biển kiểm soát “Tập Nái” ký nộp phạt với 1 đồng chí CSGT giữa đường phố gây nhiều tranh cãi. Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được chủ tài khoản là N.V.D (trú tại Hà Nội). Sau khi làm việc tại cơ quan Công an, D đã nhận thức được việc đăng tải bài viết kèm hình ảnh không đúng sự thật là hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 24/7/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt N.V.D về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ với mức xử phạt là 7,5 triệu đồng.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện