Buôn “hàng trắng”, 3 thanh niên lãnh án chung thân

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia, bắt 03 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Ngày 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, bắt 03 đối tượng, thu giữ 60 bánh heroin và 37kg ma túy đá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào thẩm lậu vào nội địa qua các tuyến tiểu ngạch thuộc khu vực miền Tây Nghệ An (huyện Tương Dương cũ) rồi đưa đi các tỉnh phía Bắc.