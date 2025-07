Vi phạm môi trường, Công ty TNHH Kornbest Việt Nam bị phạt hơn 770 triệu

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1978, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, năm 2011, Nguyễn Hoàng Nguyên đã ký hợp đồng giữ chỗ với Công ty Cổ phần Trung Nam đối với 2 lô đất A3-13/6 và A3-13/7 thuộc dự án Golden Hills (quận Liên Chiểu cũ, thành phố Đà Nẵng).