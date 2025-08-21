Hà Nội

Xã hội

Bị chèn ép trong công việc, rủ nhau chặn đánh, cướp xe máy đẻ trả thù

Các đối tượng khai nhận do bị anh V chèn ép trong công việc nên rủ nhau chặn đánh, cướp xe máy để trả thù.

Gia Đạt

Ngày 21/8, Công an phường Kim Liên cho biết vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội nhanh chóng bắt giữ 4 đối tượng cướp xe máy trên đường Giải Phóng.

7.png
Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 15/8, Công an phường Kim Liên tiếp nhận đơn trình báo của anh V (SN 1999; trú tại Sóc Trăng) về việc khoảng 23h35 ngày 14/8/2025, anh V điều khiển xe máy chở bạn ngồi sau thì bị 4 thanh niên chặn xe, dùng tuýp sắt đánh, cướp xe máy tại trước số 18 Giải Phóng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 18/8/2025, cơ quan Công an đã bắt giữ được 4 đối tượng gây án gồm L.H.N (SN 2011), L.N.A (SN 2010), P.H.V (SN 2009), cùng trú tại Đồng Nai và K.T.Đ.P (SN 2010, trú tại Giảng Võ, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do bị anh V chèn ép trong công việc nên rủ nhau chặn đánh, cướp xe máy để trả thù.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
