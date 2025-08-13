Hà Nội

Xã hội

Bị cáo trong vụ gà lôi trắng được tại ngoại vui mừng khi về đến nhà

Thanh Hà

Chiều ngày 13/8, anh Thái Khắc Thành - người bị Tòa án nhân dân khu vực 5 - tỉnh Hưng Yên xét xử sơ thẩm tuyên 6 năm tù trong vụ án "Gà lôi trắng" đã về đến nhà ở xã Đô Lương (Nghệ An). Rất đông người dân xóm làng và người thân đã ra cổng đón chờ anh Thái Khắc Thành.

Anh Thái Khắc Thành cảm ơn TAND và VKSND tỉnh Hưng Yên cùng cộng đồng mạng đã giúp đỡ để được về nhà.

Nói về phiên tòa phúc thẩm sắp tới, anh Thái Khắc Thành kính mong TAND, VKSND và cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xem xét khoan hồng, giảm án để bản thân có cơ hội sửa sai và có thời gian chăm sóc mẹ già và 3 đứa con thơ.

z69033455057335a81f5fe355c3fcac06f2892592bb9eb-17572866.jpg
Anh Thái Khắc Thành được trở về nhà trong niềm vui và hanh phúc của gia đình và hàng xóm,

Trước đó, ngày 12/8, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên, ông Đỗ Mạnh Tăng có văn bản kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, đề nghị kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó. ngày 2/4, lực lượng chức năng kiểm tra tại đường DH07, xã Song An, huyện Vũ Thư, Thái Bình (cũ), phát hiện xe ô tô BKS 37K-258.41 vận chuyển 10 con gà lôi trắng - loài nằm trong danh mục 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm. Tài xế khai chở số động vật này theo yêu cầu của Thái Khắc Thành.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình (cũ) đã khởi tố, bắt tạm giam Thái Khắc Thành để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/8, Tòa tuyên bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi, thu số tiền 6 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung 30 triệu đồng đối với bị cáo Thành về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

