Bị camera buồng lái 'tố' vi phạm, nhiều tài xế 'chịu tội' với CSGT

Ngay khi được CSGT yêu cầu trích xuất camera buồng lái, nhiều tài xế container không ngờ lỗi vi phạm đều bị phát hiện..

Chiều 9/11, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An (TP HCM) lập biên bản xử lý hơn 15 trường hợp tài xế xe đầu kéo container vi phạm trên tuyến đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn (tuyến đường thuộc phạm vi tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội Rạch Chiếc).

Đội CSGT Rạch Chiếc thường xuyên lập nhiều tổ công tác thực hiện chuyên đề tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên khắp các tuyến đường do Đội phụ trách để đảm bảo trật tự ATGT.

“Nhiều tài xế khi bị chặn dừng để kiểm tra đã tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT sử dụng nghiệp vụ, yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất camera buồng lái và camera hành trình, không ít trường hợp đã thừa nhận có vi phạm trong quá trình đang điều khiển xe”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc thông tin.

Nhiều tài xế khá tự tin trước thời điểm CSGT kiểm tra...

Các tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an địa phương đã chặn dừng hàng chục xe tải, xe đầu kéo container để tiến hành truy vết camera trong buồng lái và phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn… khi điều khiển xe; trích xuất camera hành trình thì tiếp tục phát hiện hàng chục trường hợp các tài xế xe tải, container vi phạm lỗi chạy không đúng làn đường quy định; không có tín hiệu báo trước khi chuyển làn.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc chỉ huy tổ công tác sử dụng biện pháp nghiệp vụ yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất dữ liệu ghi nhận từ buồng lái và camera hành trình để xử lý đối với các tài xế vi phạm.

CSGT sử dụng nghiệp vụ, yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất camera buồng lái và camera hành trình, không ít trường hợp đã thừa nhận có vi phạm trong quá trình đang điều khiển xe...

Được biết, đây là kế hoạch chuyên đề lập lại trật tự ATGT thường xuyên của PC08 Công an TP HCM nói chung và Đội CSGT Rạch Chiếc nói riêng, nhất là trên các trục đường quốc lộ, đường chính luôn phức tạp về giao thông.

Tài xế xe đầu kéo container không thể ngờ rằng, camera ngay trong buồng lái đã ghi lại đầy đủ hành vi vừa lái xe...

...vừa sử dụng điện thoại; không thắt dây an toàn.

Nhiều tài xế xe tải, container bị lập biên bản khi chính hệ thống camera trong buồng lái và camera hành trình từ chiếc xe của mình ghi lại những lỗi vi phạm.

Hơn 15 trường hợp vi phạm được CSGT phát hiện từ hệ thống camera hành trình, camera buồng lái của các tài xế trên đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn sáng 9/11.