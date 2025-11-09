Hà Nội

Xã hội

Bị camera buồng lái 'tố' vi phạm, nhiều tài xế 'chịu tội' với CSGT

Ngay khi được CSGT yêu cầu trích xuất camera buồng lái, nhiều tài xế container không ngờ lỗi vi phạm đều bị phát hiện..

Đăng Lê

Chiều 9/11, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An (TP HCM) lập biên bản xử lý hơn 15 trường hợp tài xế xe đầu kéo container vi phạm trên tuyến đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn (tuyến đường thuộc phạm vi tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội Rạch Chiếc).

img-7097.jpg
Đội CSGT Rạch Chiếc thường xuyên lập nhiều tổ công tác thực hiện chuyên đề tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên khắp các tuyến đường do Đội phụ trách để đảm bảo trật tự ATGT.

“Nhiều tài xế khi bị chặn dừng để kiểm tra đã tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT sử dụng nghiệp vụ, yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất camera buồng lái và camera hành trình, không ít trường hợp đã thừa nhận có vi phạm trong quá trình đang điều khiển xe”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc thông tin.

img-7105.jpg
Nhiều tài xế khá tự tin trước thời điểm CSGT kiểm tra...

Các tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an địa phương đã chặn dừng hàng chục xe tải, xe đầu kéo container để tiến hành truy vết camera trong buồng lái và phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn… khi điều khiển xe; trích xuất camera hành trình thì tiếp tục phát hiện hàng chục trường hợp các tài xế xe tải, container vi phạm lỗi chạy không đúng làn đường quy định; không có tín hiệu báo trước khi chuyển làn.

239876b1b5027e2b409180d474afd2ca.jpg
Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc chỉ huy tổ công tác sử dụng biện pháp nghiệp vụ yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất dữ liệu ghi nhận từ buồng lái và camera hành trình để xử lý đối với các tài xế vi phạm.
img-7101.jpg
CSGT sử dụng nghiệp vụ, yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất camera buồng lái và camera hành trình, không ít trường hợp đã thừa nhận có vi phạm trong quá trình đang điều khiển xe...

Được biết, đây là kế hoạch chuyên đề lập lại trật tự ATGT thường xuyên của PC08 Công an TP HCM nói chung và Đội CSGT Rạch Chiếc nói riêng, nhất là trên các trục đường quốc lộ, đường chính luôn phức tạp về giao thông.

img-7107.jpg
Tài xế xe đầu kéo container không thể ngờ rằng, camera ngay trong buồng lái đã ghi lại đầy đủ hành vi vừa lái xe...
img-7106.jpg
...vừa sử dụng điện thoại; không thắt dây an toàn.
img-7109.jpg
Nhiều tài xế xe tải, container bị lập biên bản khi chính hệ thống camera trong buồng lái và camera hành trình từ chiếc xe của mình ghi lại những lỗi vi phạm.
img-7102.jpg
Hơn 15 trường hợp vi phạm được CSGT phát hiện từ hệ thống camera hành trình, camera buồng lái của các tài xế trên đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn sáng 9/11.
img-7103.jpg
Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng 8/11 tại giao lộ Mỹ Phước Tân Vạn và QL1K.

Tuyến giao thông huyết mạch Mỹ Phước – Tân Vạn (Bình Dương cũ) tấp nập xe bồn, container, xe tải… lưu thông hỗn hợp với xe máy nên chỉ cần tài xế bất cẩn, thiếu quan sát sẽ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Xã hội

Trong hai ngày, CSGT Hà Nội phát hiện hơn 300 ‘ma men’

Chỉ trong buổi tối 7 và 8/11, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tổng kiểm tra nồng độ cồn trên diện rộng. Kết quả, chỉ trong buổi tối 7 và 8/11, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

cats-7554.jpg
Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11 (Phòng CSGT Hà Nội) kiểm tra nồng độ cồn với một tài xế ô tô Rolls-Royce tại đường tỉnh 419 vào đêm 7/11.
Xã hội

Nhiều 'ma men' thúc thủ vì CSGT đổi cách kiểm tra nồng độ cồn

Từng có “kinh nghiệm” né chốt kiểm tra nồng độ cồn, thế nhưng nhiều “ma men” thừa nhận với phương án cơ động của CSGT, họ đành “thất thủ” và khẳng định: “hết dám tái phạm”…

Tối 2/11, đại diện chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - PC08, Công an TP HCM) cho biết, từ chiều đến tối cùng ngày, nhiều tổ công tác của Đội phối hợp với Công an các phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hoà… (TP HCM) tuần tra cơ động trên hàng loạt tuyến đường tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện và phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm.

ma-men-1.jpg
Xã hội

Bắt kẻ điều khiển xe tông gẫy xương gót chân CSGT ở Hưng Yên

Khi gặp tổ tuần tra làm nhiệm vụ, Trần Trung Hiểu điều khiển xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga đâm thẳng xe mô tô vào Đại úy Vũ Trường Giang.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (PC01) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Hiểu (SN 2004, trú tại thôn Đông Hưng, xã Thái Hà, tỉnh Hưng Yên) về tội “Chống người thi hành công vụ” quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

666.jpg
Trần Trung Hiểu tại cơ quan điều tra
