Bị camera buồng lái 'tố' vi phạm, nhiều tài xế 'chịu tội' với CSGT

Chiều 9/11, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An (TP HCM) lập biên bản xử lý hơn 15 trường hợp tài xế xe đầu kéo container vi phạm trên tuyến đại lộ Mỹ Phước – Tân Vạn (tuyến đường thuộc phạm vi tuần tra, kiểm soát giao thông của Đội Rạch Chiếc).
“Nhiều tài xế khi bị chặn dừng để kiểm tra đã tỏ ra khá tự tin. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT sử dụng nghiệp vụ, yêu cầu tài xế phối hợp trích xuất camera buồng lái và camera hành trình, không ít trường hợp đã thừa nhận có vi phạm trong quá trình đang điều khiển xe”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch Chiếc thông tin.
Các tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an địa phương đã chặn dừng hàng chục xe tải, xe đầu kéo container để tiến hành truy vết camera trong buồng lái và phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn… khi điều khiển xe; trích xuất camera hành trình thì tiếp tục phát hiện hàng chục trường hợp các tài xế xe tải, container vi phạm lỗi chạy không đúng làn đường quy định; không có tín hiệu báo trước khi chuyển làn.
Được biết, đây là kế hoạch chuyên đề lập lại trật tự ATGT thường xuyên của PC08 Công an TP HCM nói chung và Đội CSGT Rạch Chiếc nói riêng, nhất là trên các trục đường quốc lộ, đường chính luôn phức tạp về giao thông.
Tuyến giao thông huyết mạch Mỹ Phước – Tân Vạn (Bình Dương cũ) tấp nập xe bồn, container, xe tải… lưu thông hỗn hợp với xe máy nên chỉ cần tài xế bất cẩn, thiếu quan sát sẽ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.