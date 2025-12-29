Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Bé nhỏ lọt ra ngoài ban công tầng 4, nam thanh niên như 'bay' lên giải cứu

Một cậu bé bị mắc kẹt vào song sắt an ninh ở tầng bốn, một thanh niên mặc đồ trắng đã trèo ra khỏi cửa sổ và đưa cậu bé lên nơi an toàn.

Trường Hân dịch

Vào tối ngày 24/12, tại một khu dân cư ở phường Nguyên Cẩm, quận Thiên Hà, Quảng Châu, một đứa trẻ bị mắc kẹt trong khe cửa sổ an ninh tầng bốn, treo lơ lửng trong tình trạng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một thanh niên đã trèo lên bức tường ngoài của cửa sổ tầng một, nâng đứa trẻ lên và đưa em đến nơi an toàn. Sáng ngày 25/12, nhân viên khu dân cư cho biết ba thanh niên đã cứu đứa trẻ trong video đã được tìm thấy.

Video: Douyin

Một video được đăng tải trực tuyến cho thấy đầu một đứa trẻ bị kẹt trong khe hở của cửa sổ an ninh, thân thể treo lơ lửng giữa không trung khi em đang vùng vẫy. Ngay lúc đó, một thanh niên mặc đồ trắng trèo từ tầng một lên tầng bốn và bế đứa trẻ lên.

Cô Chen, người đăng tải video, kể với phóng viên của Jimu News rằng vào khoảng 19h40p tối ngày 24/12, cô phát hiện một cậu bé đang bám vào cửa sổ an ninh tầng 4 của một tòa nhà chung cư ở quận Thiên Hà, Quảng Châu. Ba thanh niên đang chuẩn bị trèo lên tường ngoài để cứu đứa trẻ. Cuối cùng, một thanh niên mặc áo trắng đã trèo lên tầng 4 và đỡ đứa trẻ lên: "Đứa trẻ hét lên 'Anh ơi, cứu em!'. Chàng thanh niên nói, 'Anh đến đây để cứu em,' và bảo cậu bé đừng cử động."

Cô Chen cho biết, cuối cùng thì chàng thanh niên mặc đồ trắng đã đẩy được đứa trẻ trở lại qua khe hở của cửa sổ an ninh. "Chàng thanh niên cứu đứa trẻ là người thuộc thế hệ sau năm 2000, từng là sinh viên thể thao và hiện là huấn luyện viên."

Một nhân chứng khác, ông Cui, kể với phóng viên báo Jimu News rằng tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân. "Đầu đứa trẻ bị kẹt trong khe cửa sổ an ninh, thân thể đu đưa ra ngoài như một chiếc xích đu. Lúc đó, ba thanh niên trèo lên từ bức tường ngoài tầng một. Một trong số họ, một thanh niên mặc áo trắng, rất nhanh nhẹn và trèo lên chưa đầy một phút để bế đứa trẻ lên." Ông Cui cho biết sau khi thấy thanh niên đó bế đứa trẻ lên, anh ta đã bỏ đi.

Các nhân viên cộng đồng tại khu dân cư nơi xảy ra vụ việc cho biết họ đã tìm thấy ba thanh niên đã tham gia cứu hộ, thông tin trên Chutian Metropolis Daily.

#cứu hộ #bảo vệ trẻ #Quảng Châu #thanh niên #giải cứu

Bài liên quan

Video

Em nhỏ rơi từ xe ba bánh xuống đường, tài xế xe bus xử lý cực nhanh nhạy

Một tài xế xe buýt đi qua, đã hành động dứt khoát và cẩn thận, đã cứu sống thành công đứa trẻ và đưa về cho bố mẹ.

Hu Fangxin - tài xế đã cứu giúp bé gái bị rơi khỏi xe ba bánh trên đường, chia sẻ với báo Benliu News rằng khoảng 16h ngày 14/12, ông đang lái xe khách từ thị trấn Baihe, huyện Luxian đến thị trấn Yunjin, khi còn cách Luzhou khoảng 1 km, ông đột nhiên phát hiện một đứa trẻ bị ngã khỏi xe ba bánh.

Video: Benliu News
Xem chi tiết

Video

Người đàn ông vô cớ đá một cậu bé đang chơi cầu lông trên đường phố

Mẹ của cậu bé đã mô tả lại vụ tấn công, cho rằng con trai mình bị đá như đá bóng, dẫn đến chảy máu trên lông mày và trầy xước ở tay và chân.

Trong một vụ việc gây chấn động dư luận và phẫn nộ, một người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc đã đá một bé trai 5 tuổi mà không có lý do gì khi cậu bé đang chơi cầu lông trên một con phố dân cư ở khu Thyagarajanagar, Bengaluru. Vụ tấn công gây sốc này, được camera giám sát ghi lại rõ ràng , xảy ra vào ngày 14/12 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến việc cảnh sát phải vào cuộc điều tra ngay lập tức, theo Livemint.com.

Nạn nhân, được xác định là Neiv Jain, đang chơi cầu lông với những đứa trẻ khác gần nhà người thân trên đường Old Post Office Road. Khoảng 13h15p, nghi phạm, Ranjith alias Ranjan, một cư dân địa phương và cựu huấn luyện viên thể hình, bất ngờ tiếp cận từ phía sau. Đoạn video cho thấy hắn chạy về phía cậu bé và đá mạnh vào lưng, khiến đứa trẻ ngã xuống đường.

Xem chi tiết

Video

Người phụ nữ đi xe đạp điện dắt theo con lột bông tai vàng của bé 5 tuổi

Bà L.T.B.T cùng con gái phát hiện một bé gái có bông tai bằng vàng, bà T. dừng lại tiếp cận, tháo đôi bông tai rồi tẩu thoát khiến em bé ngơ ngác hoảng sợ.

Camera an ninh của gia đình đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc vào khoảng 19h50p tối ngày 8/12. Thời điểm đó, bé gái 5 tuổi - con của anh Đ.H.T. đang chơi trước nhà hàng xóm ở ấp 56 (xã Tân Vĩnh Lộc, TP. HCM), có một người phụ nữ chở theo con gái khoảng 9 tuổi trên xe đạp điện, rồi xuống xe thực hiện hành vi trấn lột.

Anh T. nghe thấy tiếng con khóc thét nên liền chạy ra ngoài xem. Lúc này anh thấy 2 người chạy xe đạp điện chạy ngang qua và khi kiểm tra thì phát hiện đôi bông tai con gái đeo đã bị lấy mất. Anh T. liền trích xuất camera an ninh và trình báo công an.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới