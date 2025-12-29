Bé nhỏ lọt ra ngoài ban công tầng 4, nam thanh niên như 'bay' lên giải cứu

Một cậu bé bị mắc kẹt vào song sắt an ninh ở tầng bốn, một thanh niên mặc đồ trắng đã trèo ra khỏi cửa sổ và đưa cậu bé lên nơi an toàn.

Vào tối ngày 24/12, tại một khu dân cư ở phường Nguyên Cẩm, quận Thiên Hà, Quảng Châu, một đứa trẻ bị mắc kẹt trong khe cửa sổ an ninh tầng bốn, treo lơ lửng trong tình trạng nguy hiểm. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một thanh niên đã trèo lên bức tường ngoài của cửa sổ tầng một, nâng đứa trẻ lên và đưa em đến nơi an toàn. Sáng ngày 25/12, nhân viên khu dân cư cho biết ba thanh niên đã cứu đứa trẻ trong video đã được tìm thấy.

Video: Douyin

Một video được đăng tải trực tuyến cho thấy đầu một đứa trẻ bị kẹt trong khe hở của cửa sổ an ninh, thân thể treo lơ lửng giữa không trung khi em đang vùng vẫy. Ngay lúc đó, một thanh niên mặc đồ trắng trèo từ tầng một lên tầng bốn và bế đứa trẻ lên.

Cô Chen, người đăng tải video, kể với phóng viên của Jimu News rằng vào khoảng 19h40p tối ngày 24/12, cô phát hiện một cậu bé đang bám vào cửa sổ an ninh tầng 4 của một tòa nhà chung cư ở quận Thiên Hà, Quảng Châu. Ba thanh niên đang chuẩn bị trèo lên tường ngoài để cứu đứa trẻ. Cuối cùng, một thanh niên mặc áo trắng đã trèo lên tầng 4 và đỡ đứa trẻ lên: "Đứa trẻ hét lên 'Anh ơi, cứu em!'. Chàng thanh niên nói, 'Anh đến đây để cứu em,' và bảo cậu bé đừng cử động."

Cô Chen cho biết, cuối cùng thì chàng thanh niên mặc đồ trắng đã đẩy được đứa trẻ trở lại qua khe hở của cửa sổ an ninh. "Chàng thanh niên cứu đứa trẻ là người thuộc thế hệ sau năm 2000, từng là sinh viên thể thao và hiện là huấn luyện viên."

Một nhân chứng khác, ông Cui, kể với phóng viên báo Jimu News rằng tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân. "Đầu đứa trẻ bị kẹt trong khe cửa sổ an ninh, thân thể đu đưa ra ngoài như một chiếc xích đu. Lúc đó, ba thanh niên trèo lên từ bức tường ngoài tầng một. Một trong số họ, một thanh niên mặc áo trắng, rất nhanh nhẹn và trèo lên chưa đầy một phút để bế đứa trẻ lên." Ông Cui cho biết sau khi thấy thanh niên đó bế đứa trẻ lên, anh ta đã bỏ đi.

Các nhân viên cộng đồng tại khu dân cư nơi xảy ra vụ việc cho biết họ đã tìm thấy ba thanh niên đã tham gia cứu hộ, thông tin trên Chutian Metropolis Daily.