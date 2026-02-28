Để con nhỏ chạy qua cao tốc, thái độ của cha mẹ gây tranh cãi

Camera hành trình đã ghi lại xe hơi đã phải phanh 'dúi dụi' vì em nhỏ băng qua đường cao tốc nguy hiểm nhưng cha mẹ lại thản nhiên khiến người xem phẫn nộ.

Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại, nhóm người như một gia đình, gồm hai người lớn và 3 trẻ nhỏ đã cùng nhau đi bộ cắt ngang qua đường, chui qua hàng rào thép để sang làn bên kia. Tình huống diễn ra vào ngày 18/2 trên QL18, đoạn qua nút giao KCN Yên Phong (Bắc Ninh).

Video: Giao thông đường bộ 24h / Facebook

Tài xế xe hơi đã liên tục bấm còi nhưng bé trai vẫn chạy một mạch sang đường, gần như sắp xảy ra va chạm. Trong khi đó, người đàn ông bế một em nhỏ khác, còn người phụ nữ hai tay đều xách đồ nên không có ai cầm tay dắt hai em nhỏ còn lại, càng không hề tỏ ra hoảng hốt hay xin lỗi khi con mình vừa rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

May mắn là người lái ô tô kịp thời giảm tốc và dừng lại, nên không xảy ra bất cứ sự việc đáng tiếc nào.

Nhiều người dùng mạng xã hội khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của tài xế, đồng thời tỏ ra bức xúc với những người làm cha mẹ thiếu trách nhiệm và thờ ơ với sự an toàn của con khi tham gia giao thông.