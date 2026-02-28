Hà Nội

Khoảnh khắc người đàn ông cứu được cậu bé 7 tuổi ngã từ bệ cửa sổ tầng 7

Đây là khoảnh khắc thót tim khi một cậu bé bảy tuổi rơi từ độ cao 24 mét từ cửa sổ một tòa nhà cao tầng và được một người dũng cảm cứu sống.

Trường Hân dịch

Đoạn video kinh hoàng cho thấy cậu bé Sasha bất ngờ rơi từ tầng 7 căn hộ ở St Petersburg, Nga, trong khi những người hàng xóm kinh hãi hét lên bảo cậu bé quay vào nhà, theo The Sun.

Video: The Sun

Cậu bé có mẹ là người nổi tiếng trên mạng xã hội, đã được nhìn thấy ngồi ở cửa sổ đang mở trong khi cư dân xung quanh cố gắng báo động.

Người trông coi Khairullo Ibadullayev, 37 tuổi, lao nhanh đến hiện trường và bất ngờ đứng ngay bên dưới cậu bé khi cậu đột ngột rơi từ tầng cao xuống đường Petrozavodskaya.

Vài giây sau, người dọn dẹp đã dũng cảm dùng tay đỡ cậu bé, có lẽ đã cứu sống cậu. Sau đó, Khairullo bị đánh mạnh vào ngực, khiến cả hai ngã xuống lớp tuyết dày.

Ông ấy nói: “Tôi đã khóc và la hét, nhưng không ai đưa đứa trẻ ra khỏi cửa sổ cả.”

Cậu bé không đáp lại những tiếng gọi gấp gáp bảo quay vào nhà và đã trượt ngã chỉ vài khoảnh khắc sau đó.

“Nó đang chơi trên bệ cửa sổ,” người hùng nói.

“Tôi hét gọi anh ta vào nhà nhưng anh ta không nghe thấy.

“Rõ ràng là cậu bé không thở. Tôi bắt đầu xoa bóp ngực cậu ấy, rồi tôi nghe thấy cậu ấy thở hổn hển.”

Tại hiện trường vụ tai nạn, Khairullo đã nhanh chóng thực hiện ép tim cho đến khi nhân viên y tế đến. Sasha đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực cứu sống cậu bé.

Ông ấy vẫn đang được chăm sóc đặc biệt nhưng may mắn là tình trạng sức khỏe ổn định. Theo truyền thông địa phương, cậu bé bị gãy xương cẳng chân và một số vết thương khác.

Khairullo kể lại rằng cậu bé đã ngã úp mặt xuống tuyết, khiến cả hai ngã theo. (Nguồn: East2West)

Khairullo kể lại rằng cậu bé đã ngã úp mặt xuống tuyết, khiến cả hai ngã theo. (Nguồn: East2West)

Khairullo cũng bị đau ở xương sườn và cánh tay, nhưng may mắn là anh ấy đã có thể tự đi lại mà không bị thương nặng.

“Nếu đứa trẻ ổn thì tôi cũng sẽ ổn”, anh ấy nói.

Người hùng này đã đến Nga từ Uzbekistan bốn tháng trước để kiếm tiền hỗ trợ gia đình ở quê nhà, nơi anh có bốn người con và cha mẹ già.

