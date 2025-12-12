Hà Nội

Video

Người phụ nữ đi xe đạp điện dắt theo con lột bông tai vàng của bé 5 tuổi

Bà L.T.B.T cùng con gái phát hiện một bé gái có bông tai bằng vàng, bà T. dừng lại tiếp cận, tháo đôi bông tai rồi tẩu thoát khiến em bé ngơ ngác hoảng sợ.

Trường Hân t/h

Camera an ninh của gia đình đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc vào khoảng 19h50p tối ngày 8/12. Thời điểm đó, bé gái 5 tuổi - con của anh Đ.H.T. đang chơi trước nhà hàng xóm ở ấp 56 (xã Tân Vĩnh Lộc, TP. HCM), có một người phụ nữ chở theo con gái khoảng 9 tuổi trên xe đạp điện, rồi xuống xe thực hiện hành vi trấn lột.

Anh T. nghe thấy tiếng con khóc thét nên liền chạy ra ngoài xem. Lúc này anh thấy 2 người chạy xe đạp điện chạy ngang qua và khi kiểm tra thì phát hiện đôi bông tai con gái đeo đã bị lấy mất. Anh T. liền trích xuất camera an ninh và trình báo công an.

Nguồn: MXH - Người dân cung cấp

Nhận được tin trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM nhanh chóng khoanh vùng và xác định được nghi phạm. Lực lượng chức năng đã mời Lê Thị Bích Trâm (SN 1988, trú ở địa phương) đến trụ sở để điều tra làm rõ vụ cướp tài sản là đôi bông tai vàng của bé gái 5 tuổi, thông tin trên báo Đời sống & Pháp luật.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Trâm đã thừa nhận hành vi lấy đôi bông tai vàng 18K của bé gái vào tối 8/12, sau đó đem bán tại một tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài. Hiện hồ sơ vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

