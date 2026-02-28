Hai chiếc xe hơi bị hố sụt nuốt chửng khi đang chờ đèn đỏ

Hố sụt bất ngờ hình thành ở Omaha, Nebraska, nuốt chửng hai chiếc xe đang dừng đèn đỏ, hai tài xế đã kịp thoát ra khỏi xe trước khi lực lượng cứu hộ đến.

Các tài xế đã bị mắc kẹt sau khi một hố sụt bất ngờ xuất hiện, khiến họ bị kẹt trong một khoảng trống lớn trên đường vào thứ Ba, ngày 24 tháng 2, theo USA Today.

Video: @WOWT6News / X

Vài giây sau khi hai chiếc xe bị cuốn vào vòng xoáy tại giao lộ ở phía nam trung tâm Omaha, một đám đông người qua đường đã nhanh chóng lao vào giúp đưa các tài xế và hành khách khác trong xe đến nơi an toàn trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường vào khoảng 3:30 chiều.

Theo Storyful, không có thương vong nào được ghi nhận liên quan đến vụ việc, và các tuyến đường xung quanh đã bị phong tỏa khi các quan chức thành phố tiến hành đánh giá tình hình.

Hình ảnh do camera an ninh của bãi đậu xe gần đó ghi lại đã thu được khoảnh khắc kịch tính và hậu quả của nó.

Cảnh sát Omaha đã khen ngợi những người dân tốt bụng vì sự giúp đỡ của họ, lưu ý rằng một số người "đã giúp đưa các tài xế ra khỏi xe và đến nơi an toàn", trong khi những người khác "điều tiết giao thông và khuyến khích mọi người tránh xa khu vực đó".