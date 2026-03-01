Người đàn ông thả tàn thuốc lá vào xe đang đổ xăng vì bị nhắc nhở

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đàn ông đến trạm xăng ở Raipur, châm thuốc lá ngay khi xăng đang được bơm vào xe máy của họ.

Một thảm họa đã suýt xảy ra tại một trạm xăng ở Raipur, thủ phủ của bang Chhattisgarh, sau khi một người đàn ông bị cáo buộc cố gắng châm thuốc lá trong khi xe máy của anh ta đang được đổ xăng. Khi bị chặn lại, người đàn ông này đã cố gắng phóng hỏa chiếc xe máy - hành động này đã được camera giám sát ghi lại, theo Etvbharat.com.

Video: India Today

Cảnh sát đã bắt giữ hai người, một trong số đó đã dùng bật lửa đốt cháy xe máy của họ tại một trạm xăng ở Raipur, Chhattisgarh, mặc dù đã được yêu cầu không làm vậy.

Nhờ sự bình tĩnh và hành động nhanh chóng của nhân viên trạm xăng, một thảm kịch lớn đã được ngăn chặn. Vụ việc xảy ra tại trạm xăng Sangeeta ở Karma Chowk, thuộc đồn cảnh sát Urla, khi một trong hai nghi phạm châm thuốc lá và dùng bật lửa đốt cháy bình xăng xe máy.

Cảnh sát cho biết, hai người đàn ông đi xe máy đã đến trạm xăng để đổ xăng. "Trong khi nhân viên bơm xăng đang đổ xăng cho xe máy, người ngồi sau xuống xe và cố gắng châm thuốc bằng bật lửa. Nhân viên bơm xăng lập tức cảnh báo anh ta không được làm vậy vì hút thuốc bị nghiêm cấm trong khu vực trạm xăng. Tuy nhiên, người thanh niên phớt lờ lời cảnh báo, châm lửa bằng bật lửa trong tay và làm cháy bình xăng xe máy trong khi đang đổ xăng", một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Ngọn lửa từ bật lửa đã bén vào bình xăng xe máy, đồng thời lan sang vòi bơm xăng. Trong giây lát, sự hoảng loạn bao trùm khu vực trạm xăng. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh trí và cảnh giác của nhân viên trạm xăng, đám cháy đã được khống chế ngay lập tức, ngăn chặn một thảm kịch lớn.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm, được xác định là Dharmendra Singh Kshatriya và Imran Qureshi, đã bị bắt giữ. Một vụ án đã được đăng ký tại đồn cảnh sát Urla dựa trên đơn tố cáo của một nhân viên trạm xăng.

Cảnh sát đã thu giữ xe máy và bật lửa được sử dụng trong vụ việc từ nghi phạm. Cả hai đang bị tiến hành các biện pháp pháp lý. Cảnh sát kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn tại những địa điểm nhạy cảm như trạm xăng để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.