Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông thả tàn thuốc lá vào xe đang đổ xăng vì bị nhắc nhở

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người đàn ông đến trạm xăng ở Raipur, châm thuốc lá ngay khi xăng đang được bơm vào xe máy của họ.

Trường Hân dịch

Một thảm họa đã suýt xảy ra tại một trạm xăng ở Raipur, thủ phủ của bang Chhattisgarh, sau khi một người đàn ông bị cáo buộc cố gắng châm thuốc lá trong khi xe máy của anh ta đang được đổ xăng. Khi bị chặn lại, người đàn ông này đã cố gắng phóng hỏa chiếc xe máy - hành động này đã được camera giám sát ghi lại, theo Etvbharat.com.

Video: India Today

Cảnh sát đã bắt giữ hai người, một trong số đó đã dùng bật lửa đốt cháy xe máy của họ tại một trạm xăng ở Raipur, Chhattisgarh, mặc dù đã được yêu cầu không làm vậy.

Nhờ sự bình tĩnh và hành động nhanh chóng của nhân viên trạm xăng, một thảm kịch lớn đã được ngăn chặn. Vụ việc xảy ra tại trạm xăng Sangeeta ở Karma Chowk, thuộc đồn cảnh sát Urla, khi một trong hai nghi phạm châm thuốc lá và dùng bật lửa đốt cháy bình xăng xe máy.

Cảnh sát cho biết, hai người đàn ông đi xe máy đã đến trạm xăng để đổ xăng. "Trong khi nhân viên bơm xăng đang đổ xăng cho xe máy, người ngồi sau xuống xe và cố gắng châm thuốc bằng bật lửa. Nhân viên bơm xăng lập tức cảnh báo anh ta không được làm vậy vì hút thuốc bị nghiêm cấm trong khu vực trạm xăng. Tuy nhiên, người thanh niên phớt lờ lời cảnh báo, châm lửa bằng bật lửa trong tay và làm cháy bình xăng xe máy trong khi đang đổ xăng", một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Ngọn lửa từ bật lửa đã bén vào bình xăng xe máy, đồng thời lan sang vòi bơm xăng. Trong giây lát, sự hoảng loạn bao trùm khu vực trạm xăng. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh trí và cảnh giác của nhân viên trạm xăng, đám cháy đã được khống chế ngay lập tức, ngăn chặn một thảm kịch lớn.

Cảnh sát cho biết các nghi phạm, được xác định là Dharmendra Singh Kshatriya và Imran Qureshi, đã bị bắt giữ. Một vụ án đã được đăng ký tại đồn cảnh sát Urla dựa trên đơn tố cáo của một nhân viên trạm xăng.

Cảnh sát đã thu giữ xe máy và bật lửa được sử dụng trong vụ việc từ nghi phạm. Cả hai đang bị tiến hành các biện pháp pháp lý. Cảnh sát kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn tại những địa điểm nhạy cảm như trạm xăng để ngăn ngừa những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

#trạm xăng #Raipur #cháy xe #an toàn xăng dầu #cảnh sát #nguy hiểm

Bài liên quan

Video

Người phụ nữ đốt xe máy của bạn trai ngay giữa đường vì mâu thuẫn tình cảm

Trước khi châm lửa đốt chiếc xe máy, người phụ nữ đã ném một số vật thể vào đó.

Một hành động đã gây chấn động tại thị trấn San Roque . Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người phụ nữ đã đốt cháy chiếc xe máy của người yêu cũ, theo H13N.

Video: @TotusNoticias / X
Xem chi tiết

Video

Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi nghe tiếng nổ ở gần khu chợ

Người phụ nữ buôn bán gần chợ ở Đà Nẵng, trong lúc thu gom rác để đốt thì bất ngờ đống rác phát nổ, khiến người dân trong chợ hoảng loạn.

Ngày 4/12, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng xác nhận có vụ nổ xảy ra gần chợ Điện Nam Trung, khối phố Quảng Lăng A (tỉnh Quảng Nam cũ), thông tin trên báo Người Lao Động.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/12, đang có rất đông người mua bán thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên khiến nhiều người giật mình hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn.

Xem chi tiết

Video

Day huyệt tay, chân hỗ trợ điều trị trượt đốt sống lưng

Tác động vào khu phản xạ đốt sống lưng – ngực và đốt sống thắt lưng giúp phòng ngừa, chữa trị các bệnh tại cột sống.

Day huyệt tay, chân hỗ trợ điều trị trượt đốt sống lưng
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới