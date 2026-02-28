Hà Nội

Video

Camera ghi lại vụ đối tượng lao xe vào đám đông sau mâu thuẫn tại Đà Lạt

Sau khi mâu thuẫn qua lại, một người lái xe hơi lao vào nhóm người tại cây xăng trong khu vực bến xe, khiến 7 người bị thương.

Trường Hân t/h

Tối 26/2, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Quốc (26 tuổi, trú phường Lâm Viên - Đà Lạt) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo ZNews.

Video: @QuangKen8386 / X

Theo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, chiều 25/2, sau khi uống rượu tại một quán ăn ở phường Cam Ly - Đà Lạt, Quốc điều khiển xe máy trên đường Hoàng Diệu thì xảy ra va chạm với ôtô trung chuyển của nhà xe Phương Trang do anh Huỳnh Duy Minh (43 tuổi) điều khiển.

Bức xúc sau va chạm, Quốc đã chặn xe và đánh anh Minh bị thương vùng mắt khiến nạn nhân choáng váng. Chưa dừng lại, Quốc tiếp tục điều khiển ôtô biển số 49H-035.69 đến bến xe để tìm anh Minh. Khi đến khu vực cây xăng Anh Phát (số 1 Tô Hiến Thành, phường Xuân Hương - Đà Lạt), hai bên tiếp tục xảy ra xô xát.

Trong lúc hỗn loạn, Quốc lên ôtô rồi bất ngờ lái xe lao vào nhóm người đang đứng gần trụ bơm xăng. Cú tông mạnh khiến anh Trần Minh Thuận (24 tuổi, nhân viên nhà xe Phương Trang) bị thương nặng và 6 người khác bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Quốc đã lái xe rời khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Quốc cho kết quả 0,238 mg/l khí thở và âm tính với ma túy.

Hiện Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã tạm giữ hình sự Quốc trong 3 ngày để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

