Video

Người phụ nữ huých ngã bé gái đang chụp ảnh khiến nhiều người phẫn nộ

Một người Đài Loan chia sẻ rằng khi đang chụp ảnh con gái trên đường phố Shibuya, một phụ nữ Nhật Bản băng qua đường huých khuỷu tay khiến bé gái ngã xuống đất.

Trường Hân

Một người phụ nữ cố tình xô đẩy người đi bộ giữa đường Shibuya, Tokyo, đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Hành vi xô đẩy bừa bãi nhắm vào những mục tiêu cụ thể đã làm dấy lên chỉ trích rằng đây là một tội ác mãn tính do một nhóm được gọi là "butsukari-zoku" gây ra, một vấn nạn xã hội phổ biến ở Nhật Bản.

Ngày 24/02, du khách Đài Loan A. đã đăng tải một video ghi lại cảnh con gái nhỏ của mình bị xô đẩy tại ngã tư Shibuya Scramble Crossing.

Video: @peipeilin527 / Instagram

Trong video, đứa trẻ đang tạo dáng chụp ảnh quay lưng tại một ngã tư đông đúc. Một người phụ nữ mặc áo xanh đi ngược chiều đã xô đẩy khiến đứa trẻ mất thăng bằng và ngã.

Ban đầu, sau khi video được phát hành, một số người cho rằng đây có thể là một tội ác thù hận xuất phát từ tâm lý bài Trung Quốc ở Nhật Bản, dựa trên quốc tịch của nạn nhân.

Tuy nhiên, kẻ gây án là nữ giới và thể hiện sự hung hăng bừa bãi, thậm chí còn dùng khuỷu tay đánh vào một người đàn ông trưởng thành đang tiến lại gần trước khi đẩy đứa trẻ. Đây là hành vi thường trực của nhóm "Butskari", chúng nhắm mục tiêu vào tất cả người đi bộ, không chỉ giới hạn ở một quốc tịch hay độ tuổi cụ thể nào.

Ở Nhật Bản, thuật ngữ "butsukari" dùng để chỉ những người cố tình va chạm vào người khác ở những nơi công cộng đông người, gây khó chịu hoặc thương tích.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng đặt câu hỏi về tính phù hợp của việc chụp ảnh giữa đường, đặc biệt là tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ vào giờ cao điểm khi đèn xanh đang bật. Trong khi đó, một số cư dân mạng Nhật Bản lại không đồng tình, cho rằng ngay cả khi hành động đó không phù hợp, họ cũng "không thể biện minh cho hành vi tấn công".

Những cư dân mạng tinh ý cũng nhận thấy người phụ nữ này đã va chạm với nhiều người khi băng qua đường; cô ấy còn va phải một người đàn ông đeo ba lô đen và một cô gái khác bằng tay trái. Các chuyên gia phân tích rằng kiểu "va chạm rồi bỏ chạy" này phản ánh việc một số người Nhật trút căng thẳng của họ lên người lạ, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương hoặc khách du lịch, điều này đã trở thành một hiện tượng xã hội.

Thông tin được biên dịch và tổng hợp trên Daum và NextApple.

