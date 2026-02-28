Đàn chó hoang bất ngờ tấn công cậu bé đang đi trong khu dân cư

Một vụ việc gây sốc vừa xảy ra ở Pune, Maharashtra. Một video từ khu vực Kirkatwadi đã ghi lại cảnh một đứa trẻ suýt mất mạng. Trong đoạn video rùng rợn này, một bầy chó hoang đã tấn công và giết chết một đứa trẻ nhỏ vào sáng sớm tại khu Chaitrangan Society. May mắn thay, người dân địa phương đã đến kịp thời giúp đỡ, cứu sống đứa trẻ. Đoạn phim CCTV ghi lại vụ việc cũng đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, theo India TV.

Video: India TV

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra sáng nay khi một cậu bé đang đi dạo thong thả trong khuôn viên khu dân cư. Cậu bé bất ngờ bị bốn hoặc năm con chó hoang vây quanh và tấn công. Hành vi hung hăng của lũ chó khiến cậu bé sợ hãi và bắt đầu la hét. Lũ chó cố gắng cắn cậu bé, được cho là đã gây ra một số thương tích. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé, cư dân trong khu dân cư và những người dân sống gần đó đã lập tức chạy đến hiện trường. Họ dùng đá và gậy để đuổi lũ chó đi và giải cứu cậu bé khỏi chúng.

Người dân địa phương cho biết, nếu mọi người chậm trễ dù chỉ vài giây, những con chó có thể đã gây thương tích nghiêm trọng cho đứa trẻ vô tội. Sau vụ việc này, bầu không khí giận dữ và sợ hãi lan rộng trong dân chúng ở Kirkatwadi và khu vực lân cận. Người dân địa phương đã bày tỏ sự bất mãn với chính quyền và nêu lên những lo ngại của họ. Người dân cho rằng nạn chó hoang đang ngày càng gia tăng trong xã hội. Mạng sống của trẻ em đang bị đe dọa vì chúng.