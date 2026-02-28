Hà Nội

Đàn chó hoang bất ngờ tấn công cậu bé đang đi trong khu dân cư

Đàn chó đã tấn công một đứa trẻ trong khu dân cư ở Pune. May mắn thay, người đàn ông đã giải cứu cậu bé khỏi nanh vuốt của chúng.

Trường Hân dịch

Một vụ việc gây sốc vừa xảy ra ở Pune, Maharashtra. Một video từ khu vực Kirkatwadi đã ghi lại cảnh một đứa trẻ suýt mất mạng. Trong đoạn video rùng rợn này, một bầy chó hoang đã tấn công và giết chết một đứa trẻ nhỏ vào sáng sớm tại khu Chaitrangan Society. May mắn thay, người dân địa phương đã đến kịp thời giúp đỡ, cứu sống đứa trẻ. Đoạn phim CCTV ghi lại vụ việc cũng đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, theo India TV.

Video: India TV

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra sáng nay khi một cậu bé đang đi dạo thong thả trong khuôn viên khu dân cư. Cậu bé bất ngờ bị bốn hoặc năm con chó hoang vây quanh và tấn công. Hành vi hung hăng của lũ chó khiến cậu bé sợ hãi và bắt đầu la hét. Lũ chó cố gắng cắn cậu bé, được cho là đã gây ra một số thương tích. Nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu bé, cư dân trong khu dân cư và những người dân sống gần đó đã lập tức chạy đến hiện trường. Họ dùng đá và gậy để đuổi lũ chó đi và giải cứu cậu bé khỏi chúng.

Người dân địa phương cho biết, nếu mọi người chậm trễ dù chỉ vài giây, những con chó có thể đã gây thương tích nghiêm trọng cho đứa trẻ vô tội. Sau vụ việc này, bầu không khí giận dữ và sợ hãi lan rộng trong dân chúng ở Kirkatwadi và khu vực lân cận. Người dân địa phương đã bày tỏ sự bất mãn với chính quyền và nêu lên những lo ngại của họ. Người dân cho rằng nạn chó hoang đang ngày càng gia tăng trong xã hội. Mạng sống của trẻ em đang bị đe dọa vì chúng.

#chó hoang #Pune #trẻ em #tấn công #động vật hoang dã #khu dân cư

Bài liên quan

Video

Chú chó thông minh giúp chủ lách luật đổ rác trái phép tại Ý

Đoạn video CCTV gây sốc ghi lại cảnh một thú cưng đi dọc đường với một túi rác trong miệng rồi thả nó xuống đường, xảy ra nhiều đêm liền.

Mới đây, một người bị phát hiện đã dùng 'chiêu trò' để lách quy định, tránh trả tiền cho dịch vụ thu gom rác thải định kỳ - và họ đã nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn thân thiết nhất của con người – chó, theo RNZ.com.

Giới chức trách ở Sicily, Ý, đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một con chó tha rác đến một bãi rác thải bất hợp pháp gần Catania.

Xem chi tiết

Video

Cậu bé thoát chết trong gang tấc khỏi hơn chục con chó đuổi tấn công

Vụ việc đã được camera giám sát ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng. Theo báo cáo, những con chó này thuộc sở hữu của một người hàng xóm.

Một cậu bé đang đi học đã thoát chết trong gang tấc sau khi bị khoảng chục con chó nhà tấn công ở Gwalior, Madhya Pradesh, theo Free Press Journal.

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi một đoạn video từ camera giám sát được cho là quay tại khu dân cư Shatabdipuram Colony lan truyền trên mạng xã hội.

Xem chi tiết

Video

Chó Pitbull không buộc xích lao vào 3 người đi bộ gần bãi biển

Ba người đã phải nhập viện sau khi một con chó lai giữa giống pit bull và terrier, tấn công ở Riviera Beach, Florida.

Theo báo cáo, con chó đã trốn thoát sau khi cửa gara bị bỏ ngỏ và tấn công hai phụ nữ và một người đàn ông. Tất cả các nạn nhân dự kiến ​​sẽ hồi phục. Con chó đã bị cơ quan kiểm soát động vật tạm giữ, thông tin trên trang Freepressjournal.

Vụ việc xảy ra ngay tại khu nhà số 8000 đường Via Hacienda, khi cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn cấp 911 báo cáo về một vụ chó tấn công. Khi đến hiện trường, các sĩ quan cảnh sát phát hiện hai phụ nữ và một người đàn ông bị nhiều vết cắn và vết thương do chó gây ra. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng sơ cứu trước khi đưa cả ba nạn nhân đến Trung tâm Y tế St. Mary's.

Xem chi tiết

