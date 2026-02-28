Hà Nội

Nhân viên thu gom rác 'ngã ngửa' vì phát hiện tội phạm trốn trong thùng rác

Một công nhân gom rác đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một người đàn ông bị cảnh sát truy nã đang trốn bên trong thùng xe thu gom rác ở Huber Heights, Ohio.

Trường Hân dịch

Một người thu gom rác không thể tin vào mắt mình khi phát hiện một nghi phạm đang trốn cảnh sát bên trong một thùng rác. Thời gian lẩn trốn của hắn nhanh chóng kết thúc khi cảnh sát đã mai phục ngay phía sau người thu gom rác, sẵn sàng bắt giữ hắn, the Daily Star.

Đoạn video đầy kịch tính ghi lại khoảnh khắc người công nhân gần như nhảy dựng lên vì kinh hãi khi phát hiện ra "phiên bản người" của "Oscar the Grouch" giữa đống rác. Thùng rác chuẩn bị được đổ lên xe tải thì người đàn ông nhảy lùi lại và chỉ tay về phía thùng chứa.

May mắn thay, các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Huber Heights đã bố trí phía sau chiếc xe và nhanh chóng được thông báo về vị trí của nghi phạm . Cảnh sát xác nhận rằng người đàn ông đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại đồn.

Đoạn video được ghi lại vào thứ Hai (ngày 23 tháng 2) cho thấy khoảnh khắc tên tội phạm bị bắt quả tang cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi bị người công nhân thu gom rác phát hiện. Nhưng, không hề hay biết, các sĩ quan cảnh sát đang ở ngay phía sau và phát hiện ra hắn khi hắn trèo ra khỏi thùng rác.

Cảnh sát sau đó bắt đầu đuổi theo anh ta, và dường như đó là một cuộc bỏ chạy ngắn. Nghi phạm đã làm mọi cách để tránh bị bắt, thậm chí còn bỏ lại cả giày dép trong lúc tẩu thoát.

Đoạn video gây sốc được quay sau khi cảnh sát tiến hành dừng xe kiểm tra giao thông vài phút trước đó. Người lái xe đã nhanh chóng bỏ chạy khỏi xe ngay sau khi bị dừng xe, khiến cảnh sát mất dấu anh ta.

May mắn thay, người đàn ông này - được các sĩ quan đặt biệt danh là "Oscar the Grouch", theo tên nhân vật nổi tiếng trong chương trình Muppets - đã xuất hiện trở lại ngay trước mặt họ. Theo NeedToKnow, sĩ quan Perez đã bắt giữ anh ta ở Huber Heights, Ohio.

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Huber Heights cho biết: "Sáng nay, Cảnh sát Tyree đã tiến hành dừng xe để kiểm tra giao thông. Khi dừng xe, người lái xe đã bỏ chạy bộ."

"Viên cảnh sát thoáng chốc mất dấu nghi phạm và nhanh chóng thiết lập vòng vây xung quanh khu vực. Thật may mắn, 'Oscar the Grouch' - biệt danh mà chúng tôi đặt cho nghi phạm - xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ."

"Nhờ khả năng thể thao ấn tượng và phản ứng nhanh nhạy của sĩ quan Perez, nghi phạm đã bị bắt giữ an toàn. Nghi phạm đã bị tạm giam mà không gây thương tích cho bất kỳ ai."

Sau khi sở cảnh sát chia sẻ khoảnh khắc hài hước này lên các nền tảng mạng xã hội, đoạn video đã lan truyền chóng mặt. Tính đến thời điểm viết bài, video đã có hơn 1,5 triệu lượt xem và hơn 5.000 lượt tương tác trên bài đăng Facebook, phần lớn đều bật cười trước sự ngớ ngẩn của nghi phạm.

