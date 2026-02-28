Cô dâu bị người yêu cũ bắn trọng thương trong lễ cưới truyền thống

Một đám cưới đã biến thành bi kịch khi cô dâu bị người yêu cũ bắn vào bụng trong nghi lễ trao vòng hoa, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Một lễ cưới ở quận Buxar, bang Bihar, đã biến thành cảnh tượng kinh hoàng khi cô dâu bị người yêu cũ bắn vào bụng trong nghi lễ trao vòng hoa. Vụ việc gây sốc này được ghi lại bằng video, đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Video: @MihirkJha / X

Cô dâu bị thương đã được đưa gấp đến bệnh viện gần đó. Do tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành điều trị ban đầu nhưng sau đó, cô đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h đêm thứ Ba (24/02). Các cuộc truy quét đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm.

Vụ việc xảy ra trên một sân khấu cưới được trang trí lộng lẫy, nơi cô dâu và chú rể đang đứng để thực hiện nghi lễ trao vòng hoa cưới. Cô dâu mặc trang phục truyền thống màu đỏ, đang đứng cạnh chồng tương lai của mình thì một thanh niên từ đám đông được cho là đã tiến đến gần sân khấu.

Theo lời kể, khi một người thân thực hiện nghi lễ thoa son đỏ lên trán chú rể rồi tiến về phía cô dâu, người tình bị phụ bạc đã rút súng ra và bắn cô dâu ở cự ly gần.

Cô dâu lập tức gục xuống, máu chảy rất nhiều. Cả hội trường hoảng loạn khi khách mời la hét và bỏ chạy tìm nơi an toàn, gây ra hỗn loạn trong buổi lễ.

Cô dâu bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện gần đó. Do tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành điều trị ban đầu trước khi chuyển cô đến cơ sở y tế cao cấp hơn để được chăm sóc chuyên sâu.

Các nghi lễ cưới đã bị gián đoạn giữa chừng, và các thành viên trong gia đình được nhìn thấy khóc nức nở không nguôi sau vụ tấn công.

Theo báo cáo được đăng tải trên NDTV, người dân địa phương nghi ngờ vụ án có thể liên quan đến một mối tình trước đó. Nghi phạm, được xác định là Deenbandhu, hiện đang bỏ trốn.