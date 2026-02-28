Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Cô dâu bị người yêu cũ bắn trọng thương trong lễ cưới truyền thống

Một đám cưới đã biến thành bi kịch khi cô dâu bị người yêu cũ bắn vào bụng trong nghi lễ trao vòng hoa, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 

Trường Hân dịch

Một lễ cưới ở quận Buxar, bang Bihar, đã biến thành cảnh tượng kinh hoàng khi cô dâu bị người yêu cũ bắn vào bụng trong nghi lễ trao vòng hoa. Vụ việc gây sốc này được ghi lại bằng video, đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Video: @MihirkJha / X

Cô dâu bị thương đã được đưa gấp đến bệnh viện gần đó. Do tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành điều trị ban đầu nhưng sau đó, cô đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 23h đêm thứ Ba (24/02). Các cuộc truy quét đang được tiến hành để bắt giữ nghi phạm.

Vụ việc xảy ra trên một sân khấu cưới được trang trí lộng lẫy, nơi cô dâu và chú rể đang đứng để thực hiện nghi lễ trao vòng hoa cưới. Cô dâu mặc trang phục truyền thống màu đỏ, đang đứng cạnh chồng tương lai của mình thì một thanh niên từ đám đông được cho là đã tiến đến gần sân khấu.

Theo lời kể, khi một người thân thực hiện nghi lễ thoa son đỏ lên trán chú rể rồi tiến về phía cô dâu, người tình bị phụ bạc đã rút súng ra và bắn cô dâu ở cự ly gần.

Cô dâu lập tức gục xuống, máu chảy rất nhiều. Cả hội trường hoảng loạn khi khách mời la hét và bỏ chạy tìm nơi an toàn, gây ra hỗn loạn trong buổi lễ.

Cô dâu bị thương đã được đưa ngay đến bệnh viện gần đó. Do tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành điều trị ban đầu trước khi chuyển cô đến cơ sở y tế cao cấp hơn để được chăm sóc chuyên sâu.

Các nghi lễ cưới đã bị gián đoạn giữa chừng, và các thành viên trong gia đình được nhìn thấy khóc nức nở không nguôi sau vụ tấn công.

Theo báo cáo được đăng tải trên NDTV, người dân địa phương nghi ngờ vụ án có thể liên quan đến một mối tình trước đó. Nghi phạm, được xác định là Deenbandhu, hiện đang bỏ trốn.

#cưới #bắn #Bihar #cô dâu #nguy kịch #truy nã

Bài liên quan

Video

Nhà trai, nhà gái làm náo loạn đám cưới vì chia gà rán không đều

Một đám cưới tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) bất ngờ trở nên hỗn loạn chỉ vì phần gà rán nhà trai nhận được ít hơn nhà gái.

Theo NDTV, hôm 3/11, một vụ ẩu đả xảy ra trong đám cưới tại Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Phía nhà trai cho rằng nhà gái thiếu chu đáo, phục vụ rất ít gà rán. Họ cảm thấy bị coi thường nên lời qua tiếng lại khiến không khí căng thẳng.

Xem chi tiết

Video

Đám cưới hỗn loạn, cầm ghế đánh nhau vì thiếu món ăn tráng miệng

Các thành viên của cả hai gia đình ném ghế gây hỗn loạn trong tiệc cưới. Nhân viên khách sạn đã rất khó khăn khi cuộc ẩu đả trở nên dữ dội hơn.

Một đám cưới ở Bodh Gaya, bang Bihar, đã trở nên hỗn loạn sau khi tranh cãi về việc thiếu "rasgulla" lên đến đỉnh điểm và bùng phát thành một cuộc ẩu đả giữa gia đình cô dâu và chú rể. Vụ việc xảy ra vào ngày 29/11 và đã lan truyền trên mạng sau khi được camera giám sát của khách sạn nơi xảy ra vụ việc ghi lại, thông tin trên trang Deccan Chronicle.

Video: @metronewsupdates / Instagram
Xem chi tiết

Video

Mâu thuẫn trên sân khấu ở đám cưới, một người bị đâm tử vong

Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trong tiệc cưới vào đêm 29/11, tại xã Thạnh Thới An, TP Cần Thơ.

Thông tin trên báo Công an Nhân dân, đã bắt giữ Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) về hành vi giết người; Phan Minh T. (16 tuổi, trú xã Thạnh Thới An, TP.Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nguồn: MXH
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới