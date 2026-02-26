Gia Đạt - Trường Hân
Người dân đội mưa cả đêm để kịp 'săn' vàng ngày vía Thần Tài
Tại nhiều tuyến phố ở Thủ đô, hàng ngàn người dân đội mưa xếp hàng dài từ tối đến sáng, chờ tới lượt mua vàng ngày vía Thần Tài để rước lộc cầu may.
Theo Bệnh viện K, giá dự kiến của thuốc khoảng 18 triệu đồng mỗi lọ, với liều dùng phổ biến là hai lọ cho một chu kỳ điều trị.
Người Việt Nam chiếm 23,4% tỉ lệ trong số công dân mới nhập tịch.
Những năm gần đây, quan hệ giao thương, đầu tư giữa Việt Nam với Campuchia và Lào ngày càng mở rộng, hình thành một khối liên kết kinh tế khó tách rời.
Càng cận Tết, thị trường lao động giúp việc theo giờ càng trở nên sôi động, nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phải liên tục tuyển thêm lao động thời vụ.
Vượt qua hai đối thủ, Công ty Phúc Minh Đạt đã trúng thầu gói xây lắp đường liên xã với mức giá sát sao, khẳng định vị thế tại thị trường xây dựng Ninh Hòa.
Hà Nội vừa được nền tảng Tripadvisor xếp hạng thứ hai trong danh sách điểm đến được yêu thích nhất châu Á, chỉ sau Bali và vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng.
Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy người trẻ không hẳn không muốn sinh con, mà chưa cảm thấy đủ điều kiện để sinh con vào thời điểm hiện tại.
Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi Phạm Gia - Toàn Thắng giành hợp đồng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.
Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.
Mẫu xe SUV Skoda Kodiaq 2026 tại thị trường Australia vừa có thêm bản động cơ mild-hybrid với 2 cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ ngồi, kèm giá bán cạnh tranh hơn.
Với lịch sử trúng thầu dày đặc, Thuận Hoà đang cho thấy vị thế "áp đảo" tại các gói thầu thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.
Với mức giá dự thầu sát nút, Công ty Thiết bị Cơ khí Nam Long đã vượt qua Duy Kha và Cadaco để giành quyền thi công hạng mục cửa cống Giồng Trôm.
Phát hiện hành vi cung cấp tài liệu sai lệch, Bệnh viện Trung ương Huế đã quyết định cấm thầu 3 năm đối với Công ty Vươn Thịnh ngay khi công bố kết quả.
Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.
Dù trúng thầu với giá giảm 50%, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ vừa bị CDC Tây Ninh chấm dứt hợp đồng do không đảm bảo năng lực thực hiện.
Tại gói thầu xây lắp kè chống sạt lở 3,3 tỷ đồng do Văn phòng HĐND và UBND xã Cát Tiên 3 làm chủ đầu tư, Công ty Cao Đại Minh là cái tên duy nhất trúng thầu.
Liên danh Phước Thịnh - Phú Bình An đã giành quyền cung ứng thiết bị cho dự án giáo dục tại phường Hố Nai, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.
Vượt qua đối thủ nhờ tỷ lệ tiết kiệm 14,4%, Công ty Nguyễn Lợi đã được phê duyệt thực hiện gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại xã Đinh Lạc.
Sau khi nhà thầu xếp hạng nhất từ chối, Công ty Cơ điện Toàn Năng đã được phê duyệt thực hiện dự án lưới điện tại khu vực Đồng Xuân với giá hơn 8,6 tỷ đồng.
Dự án đường Mỹ Yên – Tân Bửu vừa ghi nhận liên danh Công ty Thạnh Hưng Thành và Công ty 622 trúng thầu thi công xây dựng sau khi vượt qua đối thủ về năng lực.
Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Liên danh Đường Lò Lu đã chính thức trúng gói thầu XL5 thuộc dự án nâng cấp đường Lò Lu với giá trị sát nút giá dự toán công bố.