Người đi xe máy bị cán chết dưới bánh xe tải sau cú phanh gấp

Một người đi xe máy đã tử vong sau khi bị một chiếc xe tải đè lên trên đường cao tốc khi xe máy của anh ta bị trượt bánh do phanh gấp.

Một người đi xe máy đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm trên đường cao tốc Varanasi–Shaktinagar thuộc huyện Mirzapur, bang Uttar Pradesh vào đầu tháng 2. Vụ việc xảy ra gần làng Gauradi thuộc khu vực đồn cảnh sát Adalhat và đã được camera giám sát ghi lại, theo Free Press Journal.

Theo cảnh sát, nạn nhân đang lái xe với tốc độ cao thì đột ngột phanh gấp sau khi nhìn thấy một chiếc xe tải hạng nặng (Hyva) đang đỗ bên vệ đường. Việc phanh gấp khiến xe máy trượt bánh, hất người lái ngã xuống đường. Vài khoảnh khắc sau, một chiếc xe tải đi từ phía sau cán qua người nạn nhân, khiến anh ta tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, khu vực này trở nên hỗn loạn. Cảnh sát Adalhat đã nhanh chóng đến hiện trường, thu giữ thi thể và tiến hành các thủ tục pháp lý. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu hồi được hai điện thoại di động và một số giấy tờ từ túi của người quá cố, hiện đang được sử dụng để xác định danh tính của nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho thấy chiếc xe đậu bên đường đã bị bỏ lại mà không có người lái, người này đã rời đi để rút tiền, khiến xe dừng lại gần năm phút. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được ghi lại bởi camera CCTV gần đó.

Cư dân địa phương cho rằng vụ tai nạn có thể tránh được nếu chiếc xe tải lớn không đậu xe một cách bất cẩn trên đường cao tốc. Họ khẳng định việc đậu xe bừa bãi bên đường của các phương tiện tải lớn thường xuyên dẫn đến tai nạn chết người, trong khi chính quyền lại không có biện pháp xử lý nghiêm khắc.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra đang được tiến hành và các nỗ lực đang được thực hiện để xác định danh tính người thiệt mạng và làm rõ trách nhiệm về vụ tai nạn.