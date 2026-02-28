Hà Nội

Cặp đôi kinh ngạc khi nhìn thấy "sinh vật màu đen to lớn" tại khách sạn

Cặp đôi vừa nhận phòng khách sạn và khui một chai rượu sâm panh thì bất ngờ phát hiện một con "mèo lớn" đang đi lang thang tại khu rừng gần đó.

Trường Hân dịch

Một cặp vợ chồng đang tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày tại khách sạn đã vô cùng kinh ngạc khi thấy một con mèo lớn đi lang thang gần đó, theo Irishmirror.

Video: Andy Click / Irishmirror

Karen Carter và chồng đang thưởng thức một ly rượu prosecco để mừng sinh nhật chồng tại một khách sạn gần Dartmouth, Devon, vào ngày 5 tháng 2 thì họ phát hiện kẻ săn mồi đang rình rập trong bụi rậm ở một cánh đồng gần đó.

Mặc dù nó biến mất khỏi tầm nhìn, Karen đã may mắn ghi lại được hình ảnh con vật trong một đoạn video dài 36 giây khi họ đang ngồi cách đó chỉ 200 mét giữa ban ngày - vào khoảng 4 giờ 05 phút chiều.

Các báo cáo cho thấy đã có hơn 60 trường hợp nghi ngờ nhìn thấy "mèo lớn" tại địa điểm này kể từ những năm 1970, nơi chỉ cách Bodmin Moor 50 dặm, khiến con mèo này có biệt danh là "Quái vật Bodmin".Karen, người đang rất sốc, nói: “Cảnh quay được thực hiện từ nhà hàng trong khu nhà kính của khách sạn. Tôi đã đặt phòng làm quà sinh nhật cho chồng.Sau khi thư giãn ở spa, chúng tôi quyết định lên quầy bar và tự thưởng cho mình một ly prosecco.”

Cô ấy nói thêm: “Cả hai chúng tôi đều rất thích quan sát động vật hoang dã, nhưng vì kích thước quá lớn nên chúng tôi không chắc đây là con gì.”

Các chuyên gia và những người đam mê mèo lớn đều tin chắc đó là một con mèo lớn - có thể là báo đen.

Rick Minter, người dẫn chương trình podcast Big Cat Conversations, cho biết: “Khi xem đoạn phim, chúng ta cần xem xét hình dạng, chuyển động, hành vi và kích thước của chúng.

“Cách di chuyển và dáng đi thận trọng này hoàn toàn phù hợp với một loài mèo lớn. Các loài thú săn mồi lớn thường hành động lén lút và thận trọng ngay cả khi đang di chuyển tự do.”

“Nhiều người có kinh nghiệm đã phản hồi lại tôi và cho rằng đây có thể là một con mèo rất lớn, có thể là một con báo đen.”

Lisa Kay, một người đam mê mèo lớn, cho biết: “Trông nó thật to lớn, thật tuyệt vời khi bạn đã quay được cảnh đó.”

Một người khác tên Tasha Wilkie nói: "Đây là bằng chứng được quay phim tốt nhất mà tôi từng thấy."

Mandy Priest nói thêm: "Trông nó chắc chắn giống một con mèo lớn."

Ruth Stephens nói: “Hoàn toàn là báo đen.”

#mèo lớn #báo đen #bodmin moor #sinh vật huyền bí #khách sạn #phát hiện

