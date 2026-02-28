Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Bé gái ở cho pháo vào miệng cắn vì tưởng là kẹo, người mẹ bị chỉ trích

Chỉ vài giây sau khi mẹ quay đi, bé gái ở đã bật khóc nức nở vì sợ hãi do sự ảnh hưởng và tia lửa của viên pháo.

Trường Hân dịch

Một người phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc, đang chơi pháo với con gái nhỏ thì chỉ trong vài giây người phụ nữ quay lưng đi, bé gái đã vô tình cho một quả pháo vào miệng, tưởng đó là kẹo, theo Global.hk01.com.

Video: @RIZUKO0011 / Youtube

Quả pháo phát nổ trong miệng bé, bắn ra những tia lửa và khiến đứa trẻ hoảng sợ khóc. Đoạn video đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi và lên án sự bất cẩn của người mẹ.

Theo giờ Bắc Kinh, vụ việc xảy ra vào ngày 21/02. Người mẹ đang dạy con chơi pháo hoa ngoài trời thì phải ra ngoài một lát. Trong lúc đó, đứa trẻ đã cho quả pháo vào miệng. Chỉ tám giây sau, pháo phát nổ ngay giây tiếp theo, và người mẹ lập tức chạy ra an ủi con khi nghe thấy tiếng nổ.

Theo lời người mẹ, bà đã dạy con mình ném pháo xuống đất để chơi. Không ngờ, đứa trẻ lại nhầm chúng là kẹo và cho vào miệng cắn, dẫn đến bị thương ở lưỡi. May mắn thay, vết thương không nghiêm trọng.

Sau khi video bị rò rỉ, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích hành vi của cha mẹ: "Người mẹ này không đủ tư cách", "Đứa trẻ thiếu hiểu biết, vậy người lớn cũng thiếu hiểu biết sao?", "Sự giám sát và chăm sóc của cha mẹ không đầy đủ". Một số cư dân mạng cũng cho rằng các nhà sản xuất pháo hiện nay làm cho pháo trông giống như kẹo và đựng trong những chai đẹp mắt, điều này có thể dễ dàng "gây ra tác hại lớn".

#pháo hoa #nguy hiểm trẻ em #cảnh báo #chăm sóc trẻ #tai nạn #quảng đông

Bài liên quan

Video

Pháo hoa biến thành “thảm họa", nhiều người nhảy xuống biển thoát thân

Màn trình diễn pháo hoa trong lễ hội đã biến thành tai nạn kinh hoàng.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên sà lan bắn pháo hoa trong một lễ hội ở Yokohama gần Tokyo, Nhật Bản vào đêm thứ Hai (4/8), khiến khán giả phải gọi dịch vụ khẩn cấp sau khi nhìn thấy khói.

Pháo hoa biến thành “thảm họa", nhiều người nhảy xuống biển thoát thân
Xem chi tiết

Video

Nam thanh niên tử vong nghi chế pháo trên tầng 2 trong nhà

Clip ghi lại từ nhà dân cách một quãng không xa, lửa và khói cùng nhiều tiếng pháo nổ phát ra từ tầng 2 của căn nhà 2 tầng tại Hà Nội. Vụ nổ khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Nam thanh niên tử vong nghi chế pháo trên tầng 2 trong nhà

Vào khoảng 17h30 ngày 31/3, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại thôn Thanh Nhàn (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Xem chi tiết

Video

Công an nổ súng trấn áp 2 đối tượng vận chuyển 1,5 tấn pháo

Quá trình vây bắt, do các đối tượng chống trả, các trinh sát đã phải liên tiếp nổ súng để trấn áp.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Cảnh Ước (SN 1981) và Cao Thanh Hòa (SN 1994), cùng trú tỉnh Gia Lai, để điều tra tội buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14/5, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan ra hiệu lệnh yêu cầu 2 xe ô tô 7 chỗ mang BKS tỉnh Gia Lai do Ước và Hòa điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới