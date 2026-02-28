Bé gái ở cho pháo vào miệng cắn vì tưởng là kẹo, người mẹ bị chỉ trích

Chỉ vài giây sau khi mẹ quay đi, bé gái ở đã bật khóc nức nở vì sợ hãi do sự ảnh hưởng và tia lửa của viên pháo.

Một người phụ nữ ở Quảng Đông, Trung Quốc, đang chơi pháo với con gái nhỏ thì chỉ trong vài giây người phụ nữ quay lưng đi, bé gái đã vô tình cho một quả pháo vào miệng, tưởng đó là kẹo, theo Global.hk01.com.

Video: @RIZUKO0011 / Youtube

Quả pháo phát nổ trong miệng bé, bắn ra những tia lửa và khiến đứa trẻ hoảng sợ khóc. Đoạn video đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi và lên án sự bất cẩn của người mẹ.

Theo giờ Bắc Kinh, vụ việc xảy ra vào ngày 21/02. Người mẹ đang dạy con chơi pháo hoa ngoài trời thì phải ra ngoài một lát. Trong lúc đó, đứa trẻ đã cho quả pháo vào miệng. Chỉ tám giây sau, pháo phát nổ ngay giây tiếp theo, và người mẹ lập tức chạy ra an ủi con khi nghe thấy tiếng nổ.

Theo lời người mẹ, bà đã dạy con mình ném pháo xuống đất để chơi. Không ngờ, đứa trẻ lại nhầm chúng là kẹo và cho vào miệng cắn, dẫn đến bị thương ở lưỡi. May mắn thay, vết thương không nghiêm trọng.

Sau khi video bị rò rỉ, nhiều cư dân mạng đã chỉ trích hành vi của cha mẹ: "Người mẹ này không đủ tư cách", "Đứa trẻ thiếu hiểu biết, vậy người lớn cũng thiếu hiểu biết sao?", "Sự giám sát và chăm sóc của cha mẹ không đầy đủ". Một số cư dân mạng cũng cho rằng các nhà sản xuất pháo hiện nay làm cho pháo trông giống như kẹo và đựng trong những chai đẹp mắt, điều này có thể dễ dàng "gây ra tác hại lớn".