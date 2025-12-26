Người đàn ông vô cớ đá một cậu bé đang chơi cầu lông trên đường phố

Mẹ của cậu bé đã mô tả lại vụ tấn công, cho rằng con trai mình bị đá như đá bóng, dẫn đến chảy máu trên lông mày và trầy xước ở tay và chân.

Trong một vụ việc gây chấn động dư luận và phẫn nộ, một người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc đã đá một bé trai 5 tuổi mà không có lý do gì khi cậu bé đang chơi cầu lông trên một con phố dân cư ở khu Thyagarajanagar, Bengaluru. Vụ tấn công gây sốc này, được camera giám sát ghi lại rõ ràng , xảy ra vào ngày 14/12 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến việc cảnh sát phải vào cuộc điều tra ngay lập tức, theo Livemint.com.

Nạn nhân, được xác định là Neiv Jain, đang chơi cầu lông với những đứa trẻ khác gần nhà người thân trên đường Old Post Office Road. Khoảng 13h15p, nghi phạm, Ranjith alias Ranjan, một cư dân địa phương và cựu huấn luyện viên thể hình, bất ngờ tiếp cận từ phía sau. Đoạn video cho thấy hắn chạy về phía cậu bé và đá mạnh vào lưng, khiến đứa trẻ ngã xuống đường.

Video: @SurajKrBauddh / X

Mẹ của cậu bé, Deepika Jain, người đang đến thăm nhà anh trai mình cùng con trai, đã mô tả lại vụ tấn công một cách sống động. Bà cáo buộc rằng con trai mình bị đá "như đá bóng", dẫn đến chảy máu trên lông mày và trầy xước ở tay và chân.

Để đòi lại công lý cho con trai mình, người mẹ, Deepika Jain, đã đến trình báo cảnh sát ngay trong ngày hôm đó và yêu cầu có biện pháp xử lý thích đáng đối với người bị buộc tội. Ban đầu, đơn tố cáo được ghi nhận là vụ việc không thuộc thẩm quyền điều tra (NCR), cần được điều tra thêm.

Sau cuộc điều tra sơ bộ, Cảnh sát Banashankari đã nhận được sự cho phép từ Tòa án Thẩm phán Tư pháp bổ sung II (ACJM) vào ngày 15 tháng 12 và sau đó đã đăng ký một vụ án theo điều 115(2) của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Ranjan, một cư dân độc thân sống cùng khu phố, người đã bỏ việc làm huấn luyện viên thể hình.

Qua điều tra, người ta phát hiện Ranjan được cho là đang mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và đang được điều trị. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết anh ta không có tiền án tiền sự, nhưng lại có xu hướng sống khép kín.

Vụ việc này làm nổi bật vai trò của camera giám sát trong việc phơi bày những vụ tấn công vô cớ như vậy, dẫn đến yêu cầu của công chúng về các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương. Cảnh sát đã đảm bảo rằng các hành động cần thiết sẽ tiếp tục được thực hiện dựa trên bằng chứng.