Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông vô cớ đá một cậu bé đang chơi cầu lông trên đường phố

Mẹ của cậu bé đã mô tả lại vụ tấn công, cho rằng con trai mình bị đá như đá bóng, dẫn đến chảy máu trên lông mày và trầy xước ở tay và chân.

Trường Hân dịch

Trong một vụ việc gây chấn động dư luận và phẫn nộ, một người đàn ông 35 tuổi bị cáo buộc đã đá một bé trai 5 tuổi mà không có lý do gì khi cậu bé đang chơi cầu lông trên một con phố dân cư ở khu Thyagarajanagar, Bengaluru. Vụ tấn công gây sốc này, được camera giám sát ghi lại rõ ràng , xảy ra vào ngày 14/12 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dẫn đến việc cảnh sát phải vào cuộc điều tra ngay lập tức, theo Livemint.com.

Nạn nhân, được xác định là Neiv Jain, đang chơi cầu lông với những đứa trẻ khác gần nhà người thân trên đường Old Post Office Road. Khoảng 13h15p, nghi phạm, Ranjith alias Ranjan, một cư dân địa phương và cựu huấn luyện viên thể hình, bất ngờ tiếp cận từ phía sau. Đoạn video cho thấy hắn chạy về phía cậu bé và đá mạnh vào lưng, khiến đứa trẻ ngã xuống đường.

Video: @SurajKrBauddh / X

Mẹ của cậu bé, Deepika Jain, người đang đến thăm nhà anh trai mình cùng con trai, đã mô tả lại vụ tấn công một cách sống động. Bà cáo buộc rằng con trai mình bị đá "như đá bóng", dẫn đến chảy máu trên lông mày và trầy xước ở tay và chân.

Để đòi lại công lý cho con trai mình, người mẹ, Deepika Jain, đã đến trình báo cảnh sát ngay trong ngày hôm đó và yêu cầu có biện pháp xử lý thích đáng đối với người bị buộc tội. Ban đầu, đơn tố cáo được ghi nhận là vụ việc không thuộc thẩm quyền điều tra (NCR), cần được điều tra thêm.

Sau cuộc điều tra sơ bộ, Cảnh sát Banashankari đã nhận được sự cho phép từ Tòa án Thẩm phán Tư pháp bổ sung II (ACJM) vào ngày 15 tháng 12 và sau đó đã đăng ký một vụ án theo điều 115(2) của Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Cảnh sát nhanh chóng xác định nghi phạm là Ranjan, một cư dân độc thân sống cùng khu phố, người đã bỏ việc làm huấn luyện viên thể hình.

Qua điều tra, người ta phát hiện Ranjan được cho là đang mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần và đang được điều trị. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết anh ta không có tiền án tiền sự, nhưng lại có xu hướng sống khép kín.

Vụ việc này làm nổi bật vai trò của camera giám sát trong việc phơi bày những vụ tấn công vô cớ như vậy, dẫn đến yêu cầu của công chúng về các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương. Cảnh sát đã đảm bảo rằng các hành động cần thiết sẽ tiếp tục được thực hiện dựa trên bằng chứng.

#bạo lực trẻ em #Bengaluru #vụ việc đá trẻ #cảnh sát #camera giám sát #điều tra

Bài liên quan

Video

Camera nhà dân ghi lai cảnh nhóm trẻ bị người đàn ông đánh gây bức xúc

Một người đàn ông hành hung nhóm trẻ câu cá tại hồ công cộng, gây xôn xao dư luận và yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 22/12/2025, mạng xã hội xuất hiện thông tin việc một người đàn ông có tên B.V.Đ dùng hung khí và tay chân gây thương tích cho một nhóm trẻ vị thành niên.

Camera nhà dân ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nhóm trẻ vị thành niên tại Quảng Ngãi. Video: MXH/Facebook
Xem chi tiết

Video

Tên cướp cố gắng cướp cửa hàng bị nữ nhân viên 'tung cước' ngăn chặn

Nữ thu ngân trẻ đã đối mặt với tên cướp và ngăn chặn vụ cướp bằng cách giữ chặt máy tính tiền.

Một vụ cướp bất thành tại một cửa hàng ở Ecuador đã trở thành video lan truyền trên mạng , sau khi nhân viên thu ngân phản ứng với tốc độ và lòng dũng cảm khiến hàng nghìn người dùng mạng xã hội phải ngạc nhiên, thông tin trên Elmanana.com.

Nguồn: @UFO_1 / X
Xem chi tiết

Video

Người cha cứu hai con trai khỏi chết đuối trong hồ bơi tại nhà

Người cha đã chạy đến hồ bơi sau khi nghe thấy tiếng kêu khóc và ngay lập tức kéo 2 đứa trẻ ra khỏi nước.

Một tai nạn nghiêm trọng suýt đưa đến một thảm kịch tại khu dân cư João Lopes ở Arapiraca , thuộc vùng Agreste của Alagoas. Chiều muộn thứ Hai (ngày 1/11), hai trẻ em suýt chết đuối sau khi rơi xuống phần sâu nhất của một hồ bơi dân cư, thông tin trên Misturebas.

Cảnh quay được camera an ninh ghi lại cho thấy khoảnh khắc một cậu bé chạy về phía nước, mất thăng bằng ở vùng nước nông và chìm nhanh chóng. Anh trai cậu bé cố gắng giúp em mình, đưa tay ra và gọi, nhưng không thể với tới.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới