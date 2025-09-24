Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Tại Cơ quan An ninh điều tra, Trần Thanh Huyền khai nhận đã chiếm đoạt số tiền trên 220 triệu đồng của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 24/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Huyền, sinh năm 1992, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Thanh Huyền tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2022, Trần Thanh Huyền bắt đầu hoạt động đặt hàng hộ trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản Facebook “Trần Thanh Huyền (Order China) và tài khoản Zalo “Bumie”, “Bumieee” để đăng tin nhận đơn và dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của khách. Đơn hàng Huyền nhận gồm nhiều loại mặt hàng khác nhau bao gồm quần áo, giày dép, đồ chơi… Ban đầu Huyền thực hiện một số đơn hàng nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhận tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng, nhưng không tiến hành giao hàng trả cho khách, khi khách hàng thắc mắc, đòi tiền, Huyền viện nhiều lý do gian dối để kéo dài thời gian, che giấu việc chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, các bị hại đã có đơn trình báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập Trần Thanh Huyền lên làm việc. Tại Cơ quan An ninh điều tra, Trần Thanh Huyền khai nhận đã chiếm đoạt số tiền trên 220 triệu đồng của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông báo thủ đoạn của đối tượng Trần Thanh Huyền và ai là bị hại của Huyền liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

