Bắt tạm giam "Đức bê đê" ở Thanh Hóa

Phạm Văn Đức ("Đức bê đê) bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê", SN 1980 trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức

Trước đó, ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân bắt quả tang 3 tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Chu đoạn chảy qua khu vực xã Xuân Thiên và xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân (cũ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là đường dây chuyên khai thác cát trái phép quy mô rất lớn với rất nhiều đối tượng hoạt động khép kín do Nguyễn Viết Thông dưới vỏ bọc là Giám đốc Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cầm đầu. Liên quan đến vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 14 đối tượng.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Phạm Văn Đức (tức "Đức bê đê") là đối tượng cổ đông tham gia góp vốn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng quản lý, nhân viên dưới quyền trong Công ty TNHH khai thác khoáng sản Minh Thông cùng số tàu thuyền làm thuê khai thác khoáng sản (cát) trái phép ngoài địa giới mỏ cát số 25 tại huyện Thọ Xuân (cũ).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

