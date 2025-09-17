Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Đặng Xuân Trường, (SN 1996, trú tại phường Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Khiêm (SN 2004, trú tại xã Quảng Chính) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc Đại lộ Lê Lợi để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 21h cùng ngày, 2 đối tượng thấy có một phụ nữ đeo túi xách đi xe máy chở theo một phụ nữ lớn tuổi ngồi sau nên đã bám theo chờ thời cơ để cướp giật.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi đến đoạn đường vành đai phía Tây thuộc phường Đông Quang, thấy vắng người qua lại, Trường đã điều khiển xe máy áp sát từ phía sau để Khiêm giật chiếc túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lần theo dấu vết, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Khiêm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, đồng thời một mũi trinh sát khác bắt giữ Đặng Xuân Trường tại nhà riêng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.