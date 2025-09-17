Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt hai đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường ở Thanh Hóa

Lực lượng chức năng Thanh Hóa vừa bắt giữ hai đối tượng điều khiển xe máy cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Thanh Hà

Ngày 17/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng: Đặng Xuân Trường, (SN 1996, trú tại phường Sầm Sơn) và Nguyễn Văn Khiêm (SN 2004, trú tại xã Quảng Chính) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, tối 4/9, Đặng Xuân Trường điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Khiêm đi dọc Đại lộ Lê Lợi để cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 21h cùng ngày, 2 đối tượng thấy có một phụ nữ đeo túi xách đi xe máy chở theo một phụ nữ lớn tuổi ngồi sau nên đã bám theo chờ thời cơ để cướp giật.

anh-bai.png
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Khi đến đoạn đường vành đai phía Tây thuộc phường Đông Quang, thấy vắng người qua lại, Trường đã điều khiển xe máy áp sát từ phía sau để Khiêm giật chiếc túi xách rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lần theo dấu vết, lực lượng Công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Khiêm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại Hà Nội, đồng thời một mũi trinh sát khác bắt giữ Đặng Xuân Trường tại nhà riêng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

#Thanh Hóa #Công an #tạm giữ #cướp giật #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt tên trộm đột nhập phòng bệnh ở Nghệ An lấy cắp 2 điện thoại

Chỉ sau 24h tiếp nhận tin báo, kẻ đột nhập phòng bệnh của Bệnh viện Phổi Nghệ An lấy cắp 2 điện thoại di động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Nghi Lộc (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Phúc Lộc bắt giữ 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 14/9/2025, Công an xã Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của một nam thanh niên về việc anh bị kẻ gian lấy trộm 02 chiếc điện thoại di động (ước tính tổng trị giá tài sản 30 triệu đồng) trong lúc người này đang chăm con cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.

Xem chi tiết

Xã hội

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp xe SH ở Huế

Do thiếu tiền tiêu xài, N.V.T đã lẻn vào Chung cư Aranya ở phường Vỹ Dạ (TP Huế) lấy trộm một xe mô tô nhãn hiệu SH, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa điều tra làm rõ một vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại Chung cư Aranya.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 8/9, anh N.H.M.H (SN 2005, trú tại Chung cư Aranya, phường Vỹ Dạ) đến Công an phường Vỹ Dạ trình báo việc bị mất một xe mô tô nhãn hiệu SH màu trắng tại bãi giữ xe của chung cư.

Xem chi tiết

Xã hội

Đôi bạn thân 'dắt' nhau vào tù vì trộm cắp tài sản

Dù đã có nhiều tiền án, tiền sự nhưng Hồ Văn Thành và Nguyễn Văn Út không lấy làm tỉnh ngộ mà vẫn trượt dài trên con đường phạm tội.

Ngày 12/9, Toà án Nhân dân TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Hồ Văn Thành (SN 1988) và Nguyễn Văn Út (SN 1986, cùng trú phường Phú Xuân, TP. Huế) về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, Thành và Út sống gần nhà, cùng nghỉ học sớm. Do ăn chơi lêu lổng, nghiện ngập ma túy, cả hai dần trượt dài trên con đường phạm tội. Cả Thành và Út đều có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp và ma túy, nhưng vẫn không tỉnh ngộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới