Bắt đối tượng xông vào trụ sở, chém cả phó công an xã ở Thanh Hóa

Chiều 14/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt giữ Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa) – nghi phạm mang dao xông vào trụ sở Công an xã Hà Long, chém bị thương cán bộ.

Đối tượng Tống Duy Lộc.

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 13/9 tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa, Tống Duy Lộc (SN 1993, trú tại thôn Trạng Sơn, xã Hà Long) mang theo dao phay bất ngờ xông vào trụ sở, chửi bới, đập phá tài sản và tấn công cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Trong quá trình ngăn chặn đối tượng, Phó Trưởng Công an xã Hà Long Lê Trọng Ngọc đã bị đối tượng Lộc dùng dao chém bị thương ở tay phải. Ngay sau đó, ông Ngọc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Trước hành vi manh động, côn đồ và liều lĩnh của đối tượng, lực lượng ứng trực Công an xã Hà Long đã kiên quyết trấn áp, kịp thời khống chế, tước dao, bắt giữ đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 13/9, Tống Duy Lộc một mình ngồi uống bia đến 21h thì ra về. Sẵn có men bia trong người và lâu nay Lộc cũng có biểu hiện bất mãn trong cuộc sống nên đã lấy dao (dạng dao phay) rồi từ nhà ở thôn Trạng Sơn, xã Hà Long đến trụ sở Công an xã với mục đích gặp ai chém người đó.

Khi đến nơi, Lộc vừa chửi bới, vừa dùng dao phá hỏng các cửa kính phòng làm việc của Công an xã Hà Long và tấn công cán bộ trong ca trực.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Hà Long đã tổ chức lực lượng tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết có liên quan chứng cứ. Đồng thời bàn giao đối tượng Tống Duy Lộc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

